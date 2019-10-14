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Confira 9 dicas de decoração para quartos pequenos

A designer de interiores Daniela Mutchnik reuniu algumas dicas para aproveitar bem esses espaços e ainda torna-los aconchegantes e cheio de personalidade

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2019 às 12:01
9 dicas de decoração para quartos pequenos; cores claras são bem-vindas.  Crédito: Pinterest
Com casas e apartamentos cada vez menores,  consequentemente os cômodos também possuem metragens cada vez mais enxutas. Nesse contexto, quartos pequenos podem parecer mais difíceis de decorar, mas com algumas dicas essa tarefa torna-se bem mais fácil. A designer de interiores Daniela Mutchnik reuniu algumas dicas para aproveitar bem esses pequenos espaços , e torna-los aconchegantes e cheio de personalidade.

OPTE POR PAREDES CLARAS

Ao escolher uma paleta com cores mais suaves, o ambiente ganha um visual mais amplo e consequentemente aparenta ser maior do que de fato é. Combiná-las com um piso mais escuro também pode contribuir para isso.
Para os mais ousados, a dica é escolher uma das paredes para brincar com cores, formas e texturas. Por exemplo, a utilização de papéis de parede, tinta lousa, interações com adesivos e, até mesmo, algo mais elaborado como intervenções de marcenaria.

MÓVEIS PLANEJADOS SÃO UMA BOA PEDIDA

Apesar de móveis prontos terem sua praticidade e vantagem no preço, decidir por planejados pode proporcionar melhor aproveitamento do espaço e torná-lo mais funcional. É extremamente importante pesquisar bem antes de escolher uma marcenaria. Buscar referências e indicações é sempre um bom começo.
Outra dica é substituir portas comuns por portas de correr (somente se atentar para a questão acústica, uma vez que as portas de correr não costumam ter um bom isolamento). 

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CUIDADO PARA NÃO ENCHER DE MÓVEIS

Se você não puder contar com muito espaço, é aconselhável não exagerar na quantidade de móveis. Aposte em opções de modelos mais baixos, que aumentem o quarto visualmente e também aquelas que possam ser multifuncionais, para otimizar a área.

USE ESPELHOS

O uso de espelhos aumenta bastante a impressão de que o quarto é maior. Seja atrás da cama ou nas laterais, portas de móveis, de qualquer jeito ele funciona muito bem quando se trata de aumentar e melhorar o visual de um ambiente.

EXPLORE ACESSÓRIOS CLAROS

Diferente das cores das paredes, a coloração escolhida para acessórios possuem um impacto menor diante do tamanho do cômodo. Podendo dar liberdade de expressão da criatividade e um toque de personalidade pessoal ao espaço.
Essa é uma ótima aposta se você deseja juntar estilo e conforto na decoração do seu quarto, como no enxoval de cama, por exemplo.
9 dicas de decoração para quartos pequenos Crédito: Pinterest

APOSTE NA ILUMINAÇÃO VERTICAL

Luminárias e abajures que geralmente são usados em criados mudos, podem ser instalados nas paredes, poupando espaço nas laterais das camas. Além disso, usar o dimerizador na iluminação geral do quarto promove uma diferenciada e ampla ambientação.

PRIORIZE A ÁREA DE CIRCULAÇÃO

Como em todos os cômodos, é necessário pensar no espaço livre para a passagem de pessoas. As considerações de mobilidade variam dentre os diferentes cômodos do lar, e pensar na circulação é levar em conta onde se passa uma maior parte do tempo e também em quais cômodos se passa um tempo menor, por isso, é preciso considerar maneiras que priorizem um ambiente acolhedor, mas fundamentalmente acessível. 

SAIBA POSICIONAR A TV

Como de costume, pensamos que o melhor lugar para posicionar a TV é em cima de rack ou móvel baixo. Para ambientes pequenos onde temos uma certa liberdade de escolha, uma boa saída é investir em painéis para fixar a TV ou até mesmo, colocá-la embutida na parede ou na marcenaria para otimizar o espaço e manter um visual leve.
9 dicas de decoração para quartos pequenos Crédito: Pinterest

APROVEITE TODOS OS ESPAÇOS POSSÍVEIS

Uma boa saída para quartos muito pequenos e com pouca área disponível para armários é a utilização de camas com baú ou até mesmo embutir gavetas na parte inferior para não desperdiçar um espaço que pode ser útil para guardar roupas ou objetos pessoais diversos.
Quartos com um pé direito alto possuem a vantagem de considerar uma cama suspensa, com escada lateral e sob a cama, dando vazão para um espaço de trabalho (mini-escritório) ou um guarda-roupa.

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