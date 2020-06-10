Como comemorar o Dia dos Namorados em quarentena

Também vale fazer da sala uma pista de dança Crédito: Freepik

O Dia dos Namorados promete ser um tanto quanto diferente neste ano. Há quase três meses isolados devido à quarentena, quem mora junto vai ter o desafio de inovar e trazer o romantismo para o meio da convivência diária. Para quem está longe, a saudade não dá trégua e será preciso pensar em maneiras de "estar junto" sem estar perto.

Para não deixar esse dia passar em branco neste ano, algumas das tendências mais buscadas no Pinterest, plataforma de inspiração, são: ideias para encontros no quintal ou na sacada, noite do sushi em casa, piqueniques românticos e encontros temáticos em casa.

Com mais tempo em casa, vale se arriscar em preparar uma noite totalmente DIY - faça você mesmo. Além de mais seguro, pode ser um momento superdivertido para o casal. Dá pra fazer uma receita juntos ou até montar um encontro temático inspirado no filme favorito dos dois para marcar a data dentro de casa.

Se o seu tipo de encontro é mais diurno do que noturno, também vale aproveitar o quintal ou a sacada para armar um piquenique à dois - ou três, ou quantos forem. Esse tipo de "date" ficou bem popular nesta quarentena, a busca por ele cresceu três vezes nos últimos meses na plataforma de inspiração.

E, em tempos de quarentena, quem tem um quintalzinho ou sacada é rei! E parece que os casais sabem disso. Inspirações para um "encontro" nesses lugares da casa cresceu cinco vezes na plataforma de descoberta visual. Clique aqui e confira nossa live com dicas para montar uma mesa para dois com peças que você já tem em casa.

Pra quem está separado

Os casais que não estarão juntos na data, precisam apostar na criatividade e aproveitar as facilidades proporcionadas pela tecnologia. Para eles, este momento pode ser ainda mais sensível, devido à saudade causada pela distância. Mas ainda é possível comemorar essa data especial, por meio de presentes e gestos que podem ser feitos mesmo de longe.

"O uso da tecnologia traz uma sensação de aproximação, pois ela possibilita a construção de memórias afetivas" Edla Zager - Psicóloga

A psicóloga Edla Zager explica que todo relacionamento se dá através de contato e compartilhamento de vivências e isso pode ocorrer de forma presencial ou virtual. "O uso da tecnologia traz uma sensação de aproximação, pois ela possibilita a construção de memórias afetivas", diz.

As diferentes formas que os casais utilizam a tecnologia (videochamada, mensagens de texto, áudio, assistirem lives, séries, filmes simultaneamente) são uma estratégia adaptativa que, além de consolidar o vínculo afetivo, diminui respostas emocionais desagradáveis que advém da privação do contato físico com o amado(a), complementa a profissional.

Uma dica para aproveitar, mesmo que separados, é preparar uma playlist. Faça uma lista com as músicas favoritas de vocês, aquelas que marcaram o relacionamento e envie para o mozão como sugestão para que os dois escutem juntos durante o dia. Assim, vocês curtem o mesmo clima e resgatam as memórias vividas com aquele som.

Outra ideia é preparar um vale-comemoração. Crie um voucher e envie junto com os mimos para o amado informando que a comemoração vai acontecer quando a pandemia passar. Enquanto isso, aproveite para economizar e investir nesse plano que pode ser um superpasseio ou até mesmo uma viagem a dois.

Um jantar especial, mesmo à distância, pode ajudar a matar a saudade dos momentos juntos. Para isso, o casal pode usar algum programa de videochamada e compartilhar uma refeição, usando o tempo para conversar e ter um encontro com o apoio da tecnologia.

Mimos

Independente se estão juntos ou separados, os presentes são uma forma toda especial de demonstrar afeto. Aos que estão perto, basta encomendar o mimo e entregar pessoalmente.

Para quem está longe, basta colocar o endereço da pessoa amada como destino da entrega, assim a pessoa receberá uma surpresa especial enquanto estiver em casa. O e-commerce será a alternativa de muitas pessoas para presentear seus crushs. Por isso, essa escolha terá um significado ainda maior, pois ela representará todo o sentimento e amor que a pessoa gostaria de transmitir naquele momento, mesmo à distância.

Separamos cinco sugestões pra você surpreender o seu amor na próxima sexta-feira: