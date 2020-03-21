Chama a Psimama!

Porque foi traumático, foi forçado. Tive doula e uma obstetra super humanizada, mas, mesmo assim, quando meu filho chegou aos meus braços, falei para meu marido: curte muito porque será o último. Não queria mais passar por aquilo, ter outro filho, porque havia sido muito ruim. Uma semana depois do parto, tive uma febre muito alta. Meu peito começou a empedrar. Corri para o banco de leite do Hospital da Polícia Militar e soube que era só a apojadura, era meu corpo reagindo à descida do leite. Aí já comecei a ficar revoltada porque ninguém nunca havia mencionado a apojadura para mim! Todas as experiências do puerpério, o fato de a amamentação doer muito no começo, o fato de você ficar triste e não saber por que, tudo isso eu não entendia porque havia feito um monte de curso! Comecei a estudar muito… E vi que tudo aquilo que estava vivendo estava descrito na literatura! E no aniversário de um ano do meu filho, Théo, descobri que estava grávida. Entrei em pânico porque iria ter que parir de novo. Não queria fazer uma cesariana. Comecei a ler sobre parto orgasmático, partos diferentões… No ultrassom, a moça falou que não era para me empolgar porque iria perder o bebê, que estava todo descolado da barriga. Estava com tanto medo de parir que fiquei feliz com a chance de abortar! Muito louco! E durante a gravidez do Gael, fui estudando mais e comecei a escrever sobre na Internet meus medos, sobre puerpério, o pós-parto...