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Maturidade

Carolina Ferraz celebra os 52 anos com ensaio fotográfico onde aparece nua

A atriz postou algumas fotos em sua rede social falando de maturidade e aceitação do corpo

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 20:00
Crédito: Bob Wolfenson
A atriz Carolina Ferraz celebrou a chegada dos seus 52 anos posando nua para um ensaio fotográfico de Bob Wolfenson. Na primeira foto ela se disse orgulhosa da forma física e também mental. "A primeira vez que fotografamos, eu tinha 17 anos. De lá pra cá, fizemos muita coisa juntos. Quando pensei em fazer um ensaio fotográfico comemorativo do meu aniversário de 52 anos, pensei no Bob Wolfenson na hora! Sempre um prazer trabalhar com esse cara tão bom e chique", escreveu Carol. Ela pintou o corpo com tinta vermelha e usou um acessório de flores na cabeça. Ela também aproveitou a data para celebrar o carnaval. 
E não parou por aí. "Comemorar meus anos vividos com a consciência de que estou no apogeu da minha força física e mental. Celebrar, minha gente! Quero falar sobre o tempo, sobre ter 52 anos e modestamente me prestar uma homenagem, um tanto exibicionista até, da mulher que o tempo me transformou".
Já na segunda foto, ela escolheu o girassol para festejar a data. "Falei com o Bob e tentamos imaginar algo que ainda não tivéssemos feito juntos, daí surgiu essa mulher colorida, solar, como os girassóis. Amarelo é a cor mais forte". 
Ver essa foto no Instagram

Mais uma da série 5.2, são 5 fotos que postarei uma por dia até sexta-feira. . . Tudo começou quando vi essas cabeças da @alexiahentsch, nem sei como coloquei meus olhos nela, acho q foi ao acaso. Pensei, que trabalho incrível o dessa mulher, uma cabeça mais linda que a outra, preciso fotografar com isso de qq jeito! Falei com o Bob e tentamos imaginar algo que ainda não tivéssemos feito juntos, daí surgiu essa mulher colorida, solar, como os girassóis. Amarelo é a cor mais forte Girasol minha flor preferida. . . ? @bobwolfenson Styling @rodrigopolack Beauty @deb_court e @ananda.resende Body ? @deb_court Produção @danielaalvares Atendimento @s_chara Assistente de fotografia @cicconigabriel #corpolivrepoços

Uma publicação compartilhada por Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) em

Na última foto, Carolina exaltou as mulheres como ela que são chamadas de 50+, numa sociedade que super valoriza a juventude. "Estamos num país que caminha contra a tendência mundial de se valorizar a maturidade feminina, vejam todas as grandes marcas mundiais atualmente escolhem mulheres maduras para serem seus rostos.  Me sinto bem e confortável com minha aparência, tenho consciência dos meus privilégios, mas quero ir muito além disso. Ter 52 anos, não usar preenchimentos, não usar botox, e que fique bem claro, não tenho nada contra esses procedimentos e quero ter a liberdade de poder usa-los se achar necessário.
Crédito: Bob Wolfenson

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