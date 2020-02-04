Carolina Ferraz celebra os 52 anos com ensaio fotográfico onde aparece nua

Crédito: Bob Wolfenson

A atriz Carolina Ferraz celebrou a chegada dos seus 52 anos posando nua para um ensaio fotográfico de Bob Wolfenson. Na primeira foto ela se disse orgulhosa da forma física e também mental. "A primeira vez que fotografamos, eu tinha 17 anos. De lá pra cá, fizemos muita coisa juntos. Quando pensei em fazer um ensaio fotográfico comemorativo do meu aniversário de 52 anos, pensei no Bob Wolfenson na hora! Sempre um prazer trabalhar com esse cara tão bom e chique", escreveu Carol. Ela pintou o corpo com tinta vermelha e usou um acessório de flores na cabeça. Ela também aproveitou a data para celebrar o carnaval.

E não parou por aí. "Comemorar meus anos vividos com a consciência de que estou no apogeu da minha força física e mental. Celebrar, minha gente! Quero falar sobre o tempo, sobre ter 52 anos e modestamente me prestar uma homenagem, um tanto exibicionista até, da mulher que o tempo me transformou".

Já na segunda foto, ela escolheu o girassol para festejar a data. "Falei com o Bob e tentamos imaginar algo que ainda não tivéssemos feito juntos, daí surgiu essa mulher colorida, solar, como os girassóis. Amarelo é a cor mais forte".

Na última foto, Carolina exaltou as mulheres como ela que são chamadas de 50+, numa sociedade que super valoriza a juventude. "Estamos num país que caminha contra a tendência mundial de se valorizar a maturidade feminina, vejam todas as grandes marcas mundiais atualmente escolhem mulheres maduras para serem seus rostos. Me sinto bem e confortável com minha aparência, tenho consciência dos meus privilégios, mas quero ir muito além disso. Ter 52 anos, não usar preenchimentos, não usar botox, e que fique bem claro, não tenho nada contra esses procedimentos e quero ter a liberdade de poder usa-los se achar necessário.