Carnaval 2020: saiba tudo o que vai ter no Camarote Zig Zag

Sem calor.

A bailarina Erika Moura, que representa pelo sexto ano seguido a Globeleza, musa do Carnaval da Rede Globo, marcará presença no Camarote Zig Zag. Ela está guardando a sete chaves o look que usará na folia capixaba. Mas temos certeza que atrairá todos os flashes

A Origens criou as camisas do camarote Zig Zag para os dois dias de festa. De algodão e com shape solto, as peças vão deixar todos confortáveis e fresquinhos com estilo. Na sexta, os foliões vão de roxo, e no sábado, de laranja. Ah, e sabe uma dica boa? Elas poderão ser retiradas com antecedência e customizadas em qualquer loja da marca na Grande Vitória.

Quem chega no Zig Zag não precisa se preocupar com os pés cansados. Todas as mulheres que circulam pelo camarote na noite de sábado ganharão um chinelo exclusivo com a estampa de Carnaval. O mimo, que tem tudo para fazer o maior sucesso entre a turma, é assinado pelas dermatologistas Karina Mazzini e Oliete Guerra. As folionas que passam a noite em cima do salto adoram!

Se as mulheres se jogam no paetê, os homens também poderão ditar tendência no camarote. O chapéu estilo panamá, oferecido pela Dalla Bernardina, será o acessório na cabeça dos homens. Eles também prometem arrasar no quesito estilo.

O Camarote Zig Zag vai ferver. É que os drinques vão rolar soltos durante toda a festa. E há opções para todos os gostos, como Mojito, Orange Apple, Gin Tônica, Apple Lets e Caipifrutas. E as opções não param por aí: quem preferir poderá beber espumante, vodka, whisky Jhonny Walker 8 anos. Para os que não tomam bebida alcoólica há opções de sucos, água mineral e refrigerante. Tim, tim!

A Butique Bella vai proporcionar novas experiências sensoriais aos foliões. Alguns drinques da noite terão uma borda com gel. A ideia é enaltecer as sensações da boca como a vibração e pulsação. Tem tudo para conquistar os convidados.

O Mio Spa Urbano também terá um espaço no camarote. Por lá os convidados poderão escolher um tipo de massagem de 10 minutos nos pés, mãos, ombros, pescoço ou cabeça.

Carnaval é sinônimo de muito brilho, glitter e belas maquiagens! E para deixar todo mundo ainda mais bonito, O Boticário terá um espaço de beleza, com maquiadores da equipe de Aline Bretas, e cabeleireiros com produtos da linha Intense. Detalhe: o espaço foi pensado para que elas possam retocar a maquiagem quando quiserem. Luxo, não?

Com 417 metros quadrados, localizado ao lado do recuo da bateria, o Camarote Zig Zag irá receber 600 pessoas por noite. O ambiente terá decoração que valoriza o estilo new wave e memphis style, cores flúor e formas geométricas.

Quando a folia é tanta, é preciso uma comidinha básica para aguentar. Uma das maiores salvações dos foliões do Camarote Zig Zag será o bufê que terá entradas; petiscos de roda de boteco (pernil acebolado, linguiça da roça, torresmo, espetinhos, entre outros); finger food com salgadinhos, escondidinho de carne seca, filé com mousseline de batata, penne e outras opções; além de ilhas com caponata de berinjela, kibe cru, pão sírio e muitas outras opções. E, o melhor de tudo, a mordomia será até às 6 horas.

Os convidados também poderão levar pra casa um mimo superbacana. No sábado, a Morar Construtora vai presentear os foliões com fotos impressas na hora. Momentos para guardar na memória e no porta-retrato.