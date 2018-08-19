Retorno da Samarco pode ficar só para 2020

Planta da Samarco, em Anchieta, está parada desde novembro de 2015 Crédito: Divulgação

O retorno das operações da Samarco deve acontecer somente no segundo semestre de 2019 ou mesmo ficar só para 2020. Uma fonte que conversou nos últimos dias com executivos do alto escalão da mineradora contou que não há muito otimismo para uma retomada no curto prazo.

Segundo essa fonte, ao homologar o Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC GOV), no último dia 8, a Justiça Federal fez uma ressalva (o teor dela, entretanto, não foi informado) que não agradou ao Ministério Público Federal. Isso gerou então um impasse entre os órgãos e deverá dificultar o andamento dos trabalhos da mineradora.

“A Samarco entende que a partir do momento que ela começar as obras da cava de Alegria Sul, ela leva cerca de oito meses para retomar a operação parcial da planta de Ubu, em Anchieta. O problema é que, enquanto não houver uma resolução final sobre a homologação, ela não tem segurança para dar qualquer passo adiante. Por isso, sendo otimista, o retorno só deve ser do segundo semestre do ano que vem para frente", adiantou a fonte que preferiu não se identificar.







