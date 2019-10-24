“Resultado importa mais que ideologia”, afirma secretário de Casagrande

Governador Renato Casagrande assina projeto em benefício de empresários, cumprimentando efusivamente o presidente da Assembleia, Erick Musso. Entre os dois, o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti Crédito: Helio de Queiroz Filho

Nem governo liberal nem governo socialista estatizante. É o que afirma o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti PSB ), instado pela coluna a definir o perfil do governo Casagrande na área econômica.

“Nós estamos diante de um governo preocupado com o interesse da população, preocupado com a grande quantidade de desemprego que temos em nosso país e que está buscando fazer o melhor possível para a população. Independentemente de ideologia, o mais importante é atender o que o cidadão precisa.”

A declaração foi dada em resposta a uma questão levantada e analisada aqui ao longo desta semana: afinal, na área econômica, o governo de Renato Casagrande, do Partido Socialista Brasileiro (como Pegoretti), pode mesmo ser considerado de esquerda? É mesmo um governo socialista ou está mais para um governo liberal?

Pessoalmente, Casagrande hoje se encontra mais no centro do espectro político brasileiro do que o seu próprio partido. É o que concluímos.

BENEFÍCIOS FISCAIS: “GERAM EMPREGOS”

Sobre o item “benefícios fiscais”, Pegoretti transmite a sua visão, que é a mesma do atual governo: