Responsabilidade ambiental como prática empresarial

Em períodos de crise, o setor empresarial foca sua atuação em dois setores, especificamente: produção e venda. Se manter de pé, rentável e preservando o maior número de colaboradores possível passa a ser a palavra de ordem. Nesses tempos, o risco de um outro segmento importante, o de meio ambiente, estar sendo negligenciado é grande.

É fato que, de forma geral, o investimento empresarial do país na área ambiental ainda não é tão expressivo, mas, sabemos que este é um caminho sem volta, que veio para ficar. Assim, mesmo que algumas empresas estejam fazendo cortes para se adequarem à falta de previsibilidade econômica e política, em relação ao contexto futuro do Brasil, este setor se expande e, ainda que timidamente, dá exemplos e sinais relevantes de bons trabalhos.

É importante que os gestores que ainda não se incluíram neste grupo entendam que já retiramos do planeta mais do que ele é capaz de repor, e que passa da hora de cada um fazer a sua parte valorizando os princípios da sustentabilidade

Isso porque, há empresas cujos gestores já perceberam que, independentemente de crises, o ambiental precisa andar junto com o econômico. Sabem também que as crises passam e que, ao se manterem firmes, com práticas sustentáveis, ao final serão mais bem percebidas pela sociedade. Por isso, além das suas questões privadas ou individuais, em seus cestos de compromissos também estão a ética, a solidariedade, o comprometimento com um desenvolvimento que promova a tecnologia, a proteção e a preservação do meio ambiente.

Em Cariacica, uma empresa especializada em multitecnologias para o gerenciamento integrado de resíduos residenciais, comerciais e industriais, tem feito um trabalho inovador. Atuando na coleta seletiva, em parceria com a prefeitura local, ela terminou o ano de 2017 contabilizando quase 500 toneladas de resíduos coletados. Um outro investimento da empresa, mais focado na construção civil, já começa a dar novo destino aos entulhos gerados nas diversas obras espalhadas pelo Estado.

Outro destaque vem de uma empresa que produz aços longos e produtos para a indústria da construção civil no município. Transformar sustentabilidade em modelo de negócios está entre seus diferenciais na área. Hoje, a empresa é líder na reciclagem de sucata no Espírito Santo, somando mais de 246 mil toneladas utilizadas em sua produção de aço no ano de 2017.

Estes são só alguns exemplos que mostram que é possível unir a sustentabilidade ao bem-estar dos negócios, não deixando que a crise afaste o setor empresarial capixaba do cuidado com o meio ambiente. Afinal, todos sabemos, ter práticas sustentáveis é fundamental para garantir a sobrevivência da vida humana.

É importante que os gestores que ainda não se incluíram neste grupo entendam que já retiramos do planeta mais do que ele é capaz de repor, e que passa da hora de cada um fazer a sua parte valorizando os princípios da sustentabilidade. Preservar o meio ambiente e desenvolver políticas que ajudem a reduzir a desigualdade social se tornaram práticas inegociáveis. É imprescindível conciliar desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente.

*O autor é membro do Conselho Operacional da Associação Empresarial de Cariacica (AEC)