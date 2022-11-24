Transformada e renovada, Residência da Gazeta celebra formatura da turma 2022

Depois de 330 horas de atividades virtuais e presenciais, de 246 conteúdos produzidos e de três meses de treinamentos e práticas, o Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta entregou uma nova turma de dez talentos para o mercado da comunicação.

A cerimônia de formatura dos alunos da 25ª edição do programa ocorreu na noite da última quarta-feira (23), no auditório da empresa, em Vitória, com a presença de amigos e familiares dos jovens, de profissionais da área e de representantes das patrocinadoras.

Diploma na mão: turma 2022 da Residência com o coordenador do curso, Eduardo Fachetti, a editora de conteúdo, Andréia Pegoretti, e a assistente do programa, Sara Aguiar Crédito: Wesley Paiva

Conduziu o encontro como mestre de cerimônia a jornalista Renata Rasseli , integrante da turma-piloto que inaugurou a Residência, em 1997. De lá para cá, muita coisa mudou no curso, como ressaltaram a própria Renata, hoje colunista de A Gazeta, e os ex-residentes, nos depoimentos apresentados no evento. Também lembrou essas transformações o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ao falar sobre o ineditismo de algumas ações e fatos nesta edição 2022.

"Esta foi a primeira turma a ter um módulo completo sobre inovação, a primeira turma a ter uma disciplina de produção audiovisual, a primeira turma a cobrir dois turnos das eleições estaduais, a primeira turma a participar do Residente Sombra [nova iniciativa que produz conteúdos de marca como prática do curso]." Marcello Moraes - Diretor-geral da Rede Gazeta

Marcello Moraes fez questão, ainda, de enaltecer o trabalho apresentado pelos jovens alunos. “Vocês formaram uma turma muito legal. [...] Foi a melhor turma do Curso de Residência.”

O diretor-geral acrescentou que a Residência da Rede Gazeta é um modelo que se tornou referência para outros veículos de comunicação no país, uma iniciativa que tem sido replicada ao servir de inspiração para outros negócios multimídia que querem abraçar o propósito da formação qualificada de profissionais.

Diante do papel social desempenhado pelo curso, ele celebrou o apoio e o engajamento dados pelos patrocinadores. “Isso não é só parceria. É também aliança estratégica. Temos a sorte de ter empresas parceiras.”

ESG: sigla na prática

A relevância da Residência também foi apontada pelos representantes das organizações patrocinadoras, que elencaram as ações alinhadas ao ESG, tema deste ano do curso. A sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança foi assunto no podcast produzido pelo grupo e em outros conteúdos entregues.

“O curso da Rede Gazeta é o exemplo do S, de Social, ao dar oportunidades e entregar mão de obra qualificada. É uma alegria apoiar uma iniciativa que entrega profissionais com valores tão sólidos ao mercado”, assinalou o gerente de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, João Bosco.

Ex-residente do curso (da turma de 2006), a jornalista Elaine Vieira, analista de Relacionamento com a Imprensa da Vale, frisou a importância de se incentivar a qualificação profissional. “A Vale acredita no programa da Residência. Foi uma honra recebê-los na Vale e falarmos sobre ESG, uma pauta em que investimos muito”, declarou Elaine.

Coordenadora de Comunicação e Marca da Suzano, Brenda Nascimento mencionou o papel transformador da comunicação, deixando uma mensagem aos residentes. “Vocês têm o poder de transformar vidas, de salvar vidas.”

Trabalho coletivo

Pela primeira vez à frente da coordenação do Curso de Residência, o jornalista Eduardo Fachetti, gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, sublinhou que o programa é marcado por autodescobertas e redescobertas.

"Desde o começo do processo seletivo, fomos todos provocados a nos conhecer mais a fundo, porque a Residência não é só um curso para aprender jornalismo, para aprimorar o texto, para testar habilidades em frente às câmeras. Talvez o que a gente nunca tenha contado é que essa é uma imersão em coletividade." Eduardo Fachetti - Coordenador do Curso de Residência e gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta

Numa experiência como esta, complementou ele, “precisamos funcionar como indivíduos, como duplas, trios, quartetos e como grupo. E, como em qualquer outra situação da vida, há grupos que funcionam e que não funcionam. mas essa turma aqui... deu liga!”

Com a palavra, a turma

Homenagem à “mãe da Residência", vídeos com depoimentos de ex-alunos do programa e momentos de emoção marcaram a reta final da cerimônia de formatura da turma 2022, composta por André Afonso, Atílio Esperandio, Beatriz Heleodoro, Eduarda Moro, Gedyson Viana, João Vitor Castro, Lívia Bonatto, Mikaella Mozer, Nara Rozado e Vitor Recla. Eles receberam o diploma das mãos da editora-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Elaine Silva, e de Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta.

Elaine Silva e Bruno Dalvi com a turma de residentes após a entrega dos diplomas Crédito: Wesley Paiva

Oradoras do grupo, Mikaella e Lívia citaram os desafios vivenciados antes de chegarem até aquele momento. “Cada um enfrentou seus medos e dificuldades para estar aqui e mostrar do que é capaz. E conseguimos, chegamos ao final da Residência com sentimento de dever cumprido”, disse Mikaella.

Lívia completou: “Aulas sobre inovação, experiências diversas e a prática jornalística nos fizeram compreender que o jornalismo, em sua essência, não morreu, e nem há de morrer tão cedo. A verdade é que ele se reinventa, e as portas da comunicação se abrem a cada dia. O mercado nos chama. As máquinas podem até automatizar tarefas que antes demandavam mão de obra, mas o ser humano que existe nessa profissão tão nobre, jamais será substituído”.

Renata Rasseli, mestre de cerimônia do evento, ao lado das oradoras da turma, Mikaella Mozer e Lívia Bonatto Crédito: Wesley Paiva

Praticando o lema “o conteúdo é rei”, uma das frases mais citadas pelos orientadores e alunos ao longo do curso, a turma também mostrou no evento... mais conteúdo. Os jovens produziram dois vídeos que foram exibidos na cerimônia.

O primeiro abordava a imersão de três meses em 2022 e outro destacava os 25 anos da iniciativa. Para este último, foram colhidos depoimentos de ex-residentes, que reafirmaram: muda coisa muito, mas o que permanece são o carinho e o afeto de Sara Aguiar, a “mãe da Residência”.

Sara é jornalista e assistente do programa, do qual participa ininterruptamente desde 2000. “Eu te agradeço muito o carinho que você teve comigo. Eu me senti muito acolhido. Eu guardo muito muito amor por você”, disse o repórter Caíque Verli, um dos ex-residentes que deixaram sua mensagem para Sara.

Beatriz Heolodoro, em nome dos residentes desta e de outras turmas, entregou o presente a Sara Aguiar: noite de flores e tributo Crédito: Wesley Paiva

Após a exibição do vídeo, a profissional foi aplaudida de pé e presenteada com flores no palco, em mais um momento eternizado na história da Residência neste um quarto de século.

A noite terminou em festa, regada a comida de boteco e roda de samba, para arrematar em grande estilo a jornada percorrida.