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Missão cumprida

Transformada e renovada, Residência da Gazeta celebra formatura da turma 2022

Evento também comemorou os 25 anos do programa, que nesta edição  trouxe atividades inéditas para acompanhar as tendências do mercado
Curso de Residência

Curso de Residência

Publicado em 

24 nov 2022 às 15:42

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 15:42

Depois de 330 horas de atividades virtuais e presenciais, de 246 conteúdos produzidos e de três meses de treinamentos e práticas, o Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta entregou uma nova turma de dez talentos para o mercado da comunicação.
A cerimônia de formatura dos alunos da 25ª edição do programa ocorreu na noite da última quarta-feira (23), no auditório da empresa, em Vitória, com a presença de amigos e familiares dos jovens, de profissionais da área e de representantes das patrocinadoras.
Diploma na mão: turma 2022 da Residência com o coordenador do curso, Eduardo Fachetti, a editora de conteúdo, Andréia Pegoretti, e a assistente do programa, Sara Aguiar Crédito: Wesley Paiva
Conduziu o encontro como mestre de cerimônia a jornalista Renata Rasseli, integrante da turma-piloto que inaugurou a Residência, em 1997. De lá para cá, muita coisa mudou no curso, como ressaltaram a própria Renata, hoje colunista de A Gazeta, e os ex-residentes, nos depoimentos apresentados no evento. Também lembrou essas transformações o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ao falar sobre o ineditismo de algumas ações e fatos nesta edição 2022.
"Esta foi a primeira turma a ter um módulo completo sobre inovação, a primeira turma a ter uma disciplina de produção audiovisual, a primeira turma a cobrir dois turnos das eleições estaduais, a primeira turma a participar do Residente Sombra [nova iniciativa que produz conteúdos de marca como prática do curso]."
Marcello Moraes - Diretor-geral da Rede Gazeta
Marcello Moraes fez questão, ainda, de enaltecer o trabalho apresentado pelos jovens alunos. “Vocês formaram uma turma muito legal. [...] Foi a melhor turma do Curso de Residência.”
O diretor-geral  acrescentou que a Residência da Rede Gazeta é um modelo que se tornou referência para outros veículos de comunicação no país, uma iniciativa que tem sido replicada ao servir de inspiração para outros negócios multimídia que querem abraçar o propósito da formação qualificada de profissionais.
Diante do papel social desempenhado pelo curso, ele celebrou o apoio e o engajamento dados pelos patrocinadores. “Isso não é só parceria. É também aliança estratégica. Temos a sorte de ter empresas parceiras.”

ESG: sigla na prática

A relevância da Residência também foi apontada pelos representantes das organizações patrocinadoras, que elencaram as ações alinhadas ao ESG, tema deste ano do curso. A sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança foi assunto no podcast produzido pelo grupo e em outros conteúdos entregues.
“O curso da Rede Gazeta é o exemplo do S, de Social, ao dar oportunidades e entregar mão de obra qualificada. É uma alegria apoiar uma iniciativa que entrega profissionais com valores tão sólidos ao mercado”, assinalou o gerente de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, João Bosco.
Ex-residente do curso (da turma de 2006), a jornalista Elaine Vieira, analista de Relacionamento com a Imprensa da Vale,  frisou a importância de se incentivar a qualificação profissional. “A Vale acredita no programa da Residência. Foi uma honra recebê-los na Vale e falarmos sobre ESG, uma pauta em que investimos muito”, declarou Elaine.
Coordenadora de Comunicação e Marca da Suzano, Brenda Nascimento mencionou o papel transformador da comunicação, deixando uma mensagem aos residentes. “Vocês têm o poder de transformar vidas, de salvar vidas.”

Trabalho coletivo

Pela primeira vez à frente da coordenação do Curso de Residência, o jornalista Eduardo Fachetti, gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, sublinhou que o programa é marcado por autodescobertas e redescobertas.
"Desde o começo do processo seletivo, fomos todos provocados a nos conhecer mais a fundo, porque a Residência não é só um curso para aprender jornalismo, para aprimorar o texto, para testar habilidades em frente às câmeras. Talvez o que a gente nunca tenha contado é que essa é uma imersão em coletividade."
Eduardo Fachetti - Coordenador do Curso de Residência e gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta
Numa experiência como esta, complementou ele, “precisamos funcionar como indivíduos, como duplas, trios, quartetos e como grupo. E, como em qualquer outra situação da vida, há grupos que funcionam e que não funcionam. mas essa turma aqui... deu liga!”

Com a palavra, a turma

Homenagem à “mãe da Residência",  vídeos com depoimentos de ex-alunos do programa e momentos de emoção marcaram a reta final da cerimônia de formatura da turma 2022, composta por André Afonso, Atílio Esperandio, Beatriz Heleodoro, Eduarda Moro, Gedyson Viana, João Vitor Castro, Lívia Bonatto, Mikaella Mozer, Nara Rozado e Vitor Recla. Eles receberam o diploma das mãos da editora-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Elaine Silva, e de Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta.
Elaine Silva e Bruno Dalvi com a turma de residentes
Elaine Silva e Bruno Dalvi com a turma de residentes após a entrega dos diplomas Crédito: Wesley Paiva
Oradoras do grupo, Mikaella e Lívia citaram os desafios vivenciados antes de chegarem até aquele momento. “Cada um enfrentou seus medos e dificuldades para estar aqui e mostrar do que é capaz. E conseguimos, chegamos ao final da Residência com sentimento de dever cumprido”, disse Mikaella.
Lívia completou: “Aulas sobre inovação, experiências diversas e a prática jornalística nos fizeram compreender que o jornalismo, em sua essência, não morreu, e nem há de morrer tão cedo. A verdade é que ele se reinventa, e as portas da comunicação se abrem a cada dia. O mercado nos chama. As máquinas podem até automatizar tarefas que antes demandavam mão de obra, mas o ser humano que existe nessa profissão tão nobre, jamais será substituído”.
Renata Rasseli, mestre de cerimônia da noite, ao lado das oradoras da turma, Mikaella Mozer e Lívia Bonatto
Renata Rasseli, mestre de cerimônia do evento, ao lado das oradoras da turma, Mikaella Mozer e Lívia Bonatto Crédito: Wesley Paiva
Praticando o lema “o conteúdo é rei”, uma das frases mais citadas pelos orientadores e alunos ao longo do curso, a turma também mostrou no evento... mais conteúdo. Os jovens produziram dois vídeos que foram exibidos na cerimônia.
O primeiro abordava a imersão de três meses em 2022 e outro destacava os 25 anos da iniciativa. Para este último, foram colhidos depoimentos de ex-residentes, que reafirmaram: muda coisa muito, mas o que permanece são o carinho e o afeto de Sara Aguiar, a “mãe da Residência”.
Sara é jornalista e assistente do programa, do qual participa ininterruptamente desde 2000. “Eu te agradeço muito o carinho que você teve comigo. Eu me senti muito acolhido. Eu guardo muito muito amor por você”, disse o repórter Caíque Verli, um dos ex-residentes que deixaram sua mensagem para Sara.
Beatriz Heolodoro entregou, em nome dos reisdentes, o presente para Sara Aguiar: flores e tributos
Beatriz Heolodoro, em nome dos residentes desta e de outras turmas, entregou o presente a Sara Aguiar: noite de flores e tributo Crédito: Wesley Paiva
Após a exibição do vídeo, a profissional foi aplaudida de pé e presenteada com flores no palco, em mais um momento eternizado na história da Residência neste um quarto de século. 
A noite terminou em festa, regada a comida de boteco e roda de samba, para arrematar em grande estilo a jornada percorrida.  
Os conteúdos produzidos pela turma 2022 da Residência estão na página do programa. Acesse aqui.

Veja alguns conteúdos desenvolvidos pelos residentes

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