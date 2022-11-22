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Segunda temporada

Papo Residência: Mundo ESG, o que muda pra você. Ouça e confira

ESG é muito mais do que uma sigla corporativa, e a gente pode provar. Seus direitos como consumidor,  aquela vaga de emprego que você está de olho, o respeito à sua privacidade e até a sua saúde estão envolvidos nisso
Curso de Residência

Curso de Residência

Publicado em 

22 nov 2022 às 10:43

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 10:43

Papo Residência podcast
Papo Residência podcast Crédito: Divulgação
O podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta chega à sua segunda temporada. Os focas da 25ª turma do programa falam sobre "ESG: o que muda pra você". 
Em cinco episódios, os dez alunos decifram o abecê do ESG, mostram a natureza (environmental/ambiental) da sigla, viajam pelas curvas do S (Social) e indicam que, no G (governança), o ponto ideal é ter ética, investir em compliance e respeitar os dados dos clientes.
A editora de conteúdo da Residência, Andréia Pegoretti, orientou a turma nesta jornada. A sonoplastia é assinada por Victor Lima e Daivison Borges. A coordenação do Curso de Residência é de Eduardo Fachetti, gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta.

#1: "O abecê do ESG – O desafio é furar a bolha"

É dia de feira, e as residentes Beatriz Heleodoro e Lívia Bonatto foram lá perguntar: você sabe o que é ESG? Para a maioria dos frequentadores, a sigla ainda é uma incógnita. Mas, na bolha do mercado corporativo, Environmental (Ambiental), Social e Governance (Governança) ditam padrões e condutas que impactam a vida de todos nós. Pablo Vieira, Mariana Arrivabene e João Bosco, profissionais ligados à sustentabilidade, trazem dados, informações e percepções.

#2: "E de Environmental: a natureza do ESG"

Um mar feito de TNT azul chacoalhando ao som de "Planeta Água", um terrário, um feijão plantado no algodão... Os residentes André Afonso e Eduarda Moro resgatam memórias de infância ligadas à educação ambiental. Mas nem tudo é lúdico neste episódio. A dupla traça uma linha do tempo sobre as tragédias que nos levaram até aqui. Entrevistados: o ex-ministro do Meio Ambiente José Carlos Carvalho; o fundador da Eco55, Guilherme Barbosa; os professores Alvim Borges e Gilton Ferreira,  da Ufes; e a fundadora do Instituto Pacto pelas Aguas Capixabas Maria Helena Vargas. 

#3: "Nas curvas do S, uma viagem pelo Social"

João Vitor Castro e Vitor Recla te convidam para este percurso. Vamos a Boa Esperança, Norte do ES, conhecer a mobilização lançada pelo Padre Romário para proteger a saúde da população local. Graças ao movimento, teve até mudança na lei contra os agrotóxicos. Em seguida, partimos para Linhares a fim de saber mais sobre o projeto de Neemias Santos, uma escolinha de futebol que é muito mais que bola na rede. Cidadania, saúde e educação também jogam nesse time. O ponto final é São Paulo, onde está Patrícia Sá, coordenadora da formação em longevidade da FGV. Ela mostra a importância de ações para (re)inserir as gerações 50+ no mercado de trabalho.

#4: "O ponto G em debate: a governança faz a chamada"

Piriririm, piriririm, piriririm, alguém ligou para Keitlin... E ela não aguenta mais. Esta cidadã capixaba passa raiva com as 15 ligações de call center que recebe todos os dias. Identificou-se com o drama? Pois ele denuncia que algo não vai bem nas empresas quando o assunto é governança. Vazamento de dados, importunação, abordagens ostensivas... Tudo que isso joga contra o G do ESG... que também tem a ver com um outro G, o da LGPD. Nossos residentes Nara Rozado e Atílio Esperandio conduzem o episódio. A dupla conversa com a advogada Maria Clara Pazzini, com a consultora ESG Luíza Maya e com o especialista Marcelo Borowski Gomes, diretor de uma entidade especializada em ouvidoria de denúncias. Ética, compliance, diversidade e inclusão marcam o papo.

#5 E o futuro? O preço que se paga por não se adequar

"Se não seguirmos as práticas ESG, não estaremos aqui para contar a história." Forte, não é? A frase foi posta na mesa por Cynthia Molina, executiva de Sustentabilidade, Inovação e Comunicação Empresarial, uma das convidadas do último episódio da segunda temporada do “Papo Residência”, conduzido por Mikaella Mozer e Gedyson Viana. Cynthia e João Bosco, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, falam sobre autenticidade, diálogo, transparência e presença na sociedade.
Confira a versão em vídeo do episódio

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