Residência lança revista interativa sobre diversidade

“A força da diversidade” apresenta as lutas e conquistas das minorias, com depoimentos e estatísticas que revelam histórico de exclusão Crédito: Divulgação

Ao longo de mais de dois meses de produção, os focas – como são chamados os jornalistas iniciantes – buscaram histórias que agora aparecem em destaque nas páginas deste lançamento. São trajetórias como as do professor universitário Douglas Ferrari, deficiente visual que abriu trincheiras no meio acadêmico; da educadora física Mariana Reis, que vem conquistando espaço para falar sobre a pessoa com deficiência na mídia; da advogada Gabriela Augusto, mulher transexual que fundou uma empresa de consultoria voltada à inclusão no ambiente corporativo; e do juiz Lailton dos Santos, homem negro que ainda se vê em minoria no Judiciário brasileiro.

A coordenadora do Curso de Residência, Ana Laura Nahas, lembra que um ambiente diverso permite que vários grupos se enxerguem, transitem com liberdade e se sintam representados. “Da mesma forma, ao privilegiar a diversidade de olhares e abordagens, o jornalismo amplia seu alcance e se torna mais próximo da realidade que retrata, mais plural, mais transformador e mais representativo”, destaca Ana Laura, que editou a revista ao lado de Andréia Pegoretti, editora do Curso de Residência. “Buscamos nesses conteúdos reunir as estatísticas que mostram um histórico de exclusão e os depoimentos dos entrevistados que viveram e vivem os efeitos dessa chaga coletiva”, afirmou Andréia.

publicação teve como ponto de partida um outro trabalho feito ao longo do curso, o podcast “Papo Residência”, que está em sua primeira temporada. Em sete episódios, os focas falaram com os convidados sobre o dicionário de termos preconceituosos; o poder da representatividade; a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) na escola; a exclusão do mercado trabalho sofrido pelas minorias; as políticas públicas afirmativas; e a evolução da sigla LGBTQIA+, suas lutas e vitórias. Todos esses assuntos também estão no foco da revista, que apresenta ainda a própria diversidade regional da turma da Residência, com representantes do Nordeste, do Sul e do Sudeste.

Para o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, a edição 2021 da Residência mira as questões de primeira ordem para a sociedade e, consequentemente, para o mundo corporativo. “A diversidade e a inclusão são temas urgentes que precisam cada vez mais integrar organicamente a rotina das empresas não só dos debates, mas também em ações que de fato promovam ambientes mais representativos, o engajamento real. O caminho é longo, mas é missão encampada pela Rede Gazeta dentro de um movimento que envolve a todos, gestores, nossos colaboradores e nosso público. Por isso, a escolha de uma temática tão rica”, salientou Fachetti.

A força da diversidade ” é a última entrega dos alunos do curso de Residência 2021, que começou em setembro. Os dez participantes da turma estiveram mobilizados em aulas de produção jornalística, trabalho na redação da Rede Gazeta, oficinas e entrevistas coletivas, entre outras atividades. Nesta noite de quarta-feira, acontece também a formatura dos alunos.