Não perca o prazo: último fim de semana para se inscrever na Residência da Gazeta

26º Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta traz novidades para aprimorar aprendizagem Crédito: Rede Gazeta

Este é o último fim de semana para se inscrever no Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta ( clique aqui para fazer sua inscrição agora ).

A oportunidade desta que é 26ª edição do programa está disponível para pessoas que se formaram em qualquer curso superior, além de curso técnico de Rádio/TV e Audiovisual, a partir de dezembro de 2021. Também está aberta para quem está último período da faculdade.

Para se ter uma ideia, a Residência 2023 já tem entre os candidatos, além de alunos e ex-alunos do curso de Comunicação Social, graduados e graduandos em Direito, Administração, Letras e Rádio e TV. Inscrições vindas de outros Estados (Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro) vêm sendo registradas, informa o coordenador da Residência e gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.

O prazo de inscrição termina na próxima segunda-feira (14). Após o cadastro na plataforma Gupy , os concorrentes já podem responder ao teste de perfil e à prova de Conhecimentos Gerais, Jornalismo e Língua Portuguesa.

Somos capixabas, somos comunidade

Os 10 aprovados no processo seletivo mergulharão de cabeça no poder das comunidades do Espírito Santo, tema escolhido para este ano, que abrange a valorização das múltiplas identidades que formam o Estado, visibilidade aos negócios locais e a geração Z, que utilizam as redes sociais como porta e entrada para descobrir o que há de bom em suas comunidades.

"Em 2023, a Rede Gazeta completa 95 anos ao lado do capixaba, e o curso, com toda sua tradição, é parte desta história. Nada mais justo do que estar também nessa comemoração com o verdadeiro protagonista: o público. Por isso, podemos esperar muitos conteúdos de valorização dos projetos e negócios locais." Eduardo Fachetti - Gerente de Comunicação Institucional e coordenador do programa

Além da produção de conteúdo multiplataforma – para sites, rádios, TV e redes sociais –, a inovação ganha ainda mais espaço no curso. A grade curricular conta com mais uma disciplina sobre o tema, já explorado em 2022 em parceria com o Base27.

Formatura da turma 2022 da Residência: celebração e conquista Crédito: Rede Gazeta

O momento “Residente Sombra”, também realizado como piloto no ano passado, conquista mais destaque: os alunos vão vivenciar as rotinas de comunicação nas equipes de assessoria das empresas patrocinadoras, conhecendo suas iniciativas de impacto social e conexão com as comunidades locais.

Lançamento com repórter do Fantástico

O lançamento do Curso de Residência 2023 teve como convidado especial o repórter do Fantástico Estevan Muniz, que lotou o auditório da Rede Gazeta, na manhã do último dia 1º. Documentarista independente e dedicado à cobertura de temas relacionados aos Direitos Humanos, Estevan deu uma aula sobre notícia, narrativa e sensibilidade no exercício da profissão.

Estevan Muniz, repórter do Fantástico, falou da necesside de denunciar os horrores para mudar realidade Crédito: Ricardo Medeiros

O jornalista detalhou seu processo para apresentar ao público temas sensíveis, estabelecendo uma escalada na carga de informações e dos dramas reais. Como exemplo, mencionou a reportagem feita por ele sobre o Discord, um aplicativo popular entre adolescentes que havia se tornado ferramenta para envolver jovens em crimes como tortura e estupro.

“Fizemos duas grandes coberturas sobre o Discord, que foram impactantes. Eram muitos crimes brutais. Então, mostramos de forma gradativa: destacamos primeiro o crime menos brutal, até chegarmos ao mais brutal. Era como se eu dissesse para o público: ‘Fica aí comigo que a gente vai gradativamente. Vou te preparando'. Sempre falo: na cobertura de Direitos Humanos, não dá para você violar direitos, você tem que respeitá-los e protegê-los.”