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Programa imersivo

Não perca o prazo: último fim de semana para se inscrever na Residência da Gazeta

Inscrição para concorrer às 10 vagas do  curso é gratuita.  Podem participar pessoas formadas em qualquer graduação ou que estejam no último período da faculdade

Publicado em 

12 ago 2023 às 13:39

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 13:39

26º Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta
26º Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta traz novidades para aprimorar aprendizagem Crédito: Rede Gazeta
Este é o último fim de semana para se inscrever no Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta (clique aqui para fazer sua inscrição agora).
A oportunidade desta que é 26ª edição do programa está disponível para pessoas que se formaram em qualquer curso superior, além de curso técnico de Rádio/TV e Audiovisual, a partir de dezembro de 2021. Também está aberta para quem está  último período da faculdade.
Para se ter uma ideia, a Residência 2023  já tem entre os candidatos, além de alunos e ex-alunos do curso de Comunicação Social, graduados e graduandos em Direito, Administração, Letras e Rádio e TV.  Inscrições vindas de outros Estados (Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro) vêm sendo  registradas, informa o coordenador da Residência e gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti. 
O prazo de inscrição termina na próxima segunda-feira (14). Após o cadastro na plataforma Gupy, os concorrentes já podem responder ao teste de perfil e à prova de Conhecimentos Gerais, Jornalismo e Língua Portuguesa.

Somos capixabas, somos comunidade

Os 10  aprovados no processo seletivo mergulharão de cabeça no poder das comunidades do Espírito Santo, tema escolhido para este ano, que abrange a valorização das múltiplas identidades que formam o Estado, visibilidade aos negócios locais e a geração Z, que utilizam as redes sociais como porta e entrada para descobrir o que há de bom em suas comunidades.
"Em 2023, a Rede Gazeta completa 95 anos ao lado do capixaba, e o curso, com toda sua tradição, é parte desta história. Nada mais justo do que estar também nessa comemoração com o verdadeiro protagonista: o público. Por isso, podemos esperar muitos conteúdos de valorização dos projetos e negócios locais."
Eduardo Fachetti - Gerente de Comunicação Institucional e coordenador do programa
Além da produção de conteúdo multiplataforma – para sites, rádios, TV e redes sociais –, a inovação ganha ainda mais espaço no curso. A grade curricular conta com mais uma disciplina sobre o tema, já explorado em 2022 em parceria com o Base27.
Formatura da turma 2022 da Residência: celebração e conquista Crédito: Rede Gazeta
O momento “Residente Sombra”, também realizado como piloto no ano passado, conquista mais destaque: os alunos vão vivenciar as rotinas de comunicação nas equipes de assessoria das empresas patrocinadoras, conhecendo suas iniciativas de impacto social e conexão com as comunidades locais.

Lançamento com repórter do Fantástico

O lançamento do Curso de Residência 2023 teve como convidado  especial o repórter do Fantástico Estevan Muniz, que lotou o auditório da Rede Gazeta, na manhã do último dia 1º. Documentarista independente e dedicado à cobertura de temas relacionados aos Direitos Humanos, Estevan deu uma  aula sobre notícia, narrativa e sensibilidade no exercício da profissão.
Estevan Muniz, Repórter do Fantástico, Palestrante do lançamento Curso Residência em Jornalismo, Vitória
Estevan Muniz,  repórter do Fantástico, falou da necesside de denunciar os horrores para mudar realidade Crédito: Ricardo Medeiros
O jornalista detalhou seu processo para apresentar ao público temas sensíveis, estabelecendo uma escalada na carga de informações e dos dramas reais. Como exemplo, mencionou a reportagem feita por ele sobre o Discord, um aplicativo popular entre adolescentes que havia se tornado ferramenta para envolver jovens em crimes como tortura e estupro.
“Fizemos duas grandes coberturas sobre o Discord, que foram impactantes. Eram muitos crimes brutais. Então, mostramos de forma gradativa: destacamos primeiro o crime menos brutal, até chegarmos ao mais brutal. Era como se eu dissesse para o público: ‘Fica aí comigo que a gente vai gradativamente. Vou te preparando'. Sempre falo: na cobertura de Direitos Humanos, não dá para você violar direitos, você tem que respeitá-los e protegê-los.”
O 26º Curso de Residência em Jornalismo tem o patrocínio da Ambiental Serra, ArcelorMittal, Cesan, Vale e Suzano. Para saber todas as informações sobre o programa acesse, www.agazeta.com.br/residencia.

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