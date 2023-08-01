Inscreva-se no Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

As inscrições para o 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta estão abertas. Podem participar formados em quaisquer cursos superiores ou técnicos relacionados à comunicação, como Rádio e TV e Audiovisual, além de estudantes que estejam no último período desses cursos. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de agosto. Na mesma plataforma de inscrições, o candidato realiza a prova do processo seletivo. Inscreva-se aqui.
Neste ano, a Residência acompanha a comemoração dos 95 anos da empresa trazendo como tema o movimento “Somos Capixabas”, com foco no poder das comunidades do Espírito Santo. O lançamento desta 26ª edição foi nesta terça-feira (1º), com palestra de Estevan Muniz, repórter especial do Fantástico.