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26ª edição

Inscreva-se no Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

Podem participar egressos de quaisquer cursos superiores ou técnicos relacionados à comunicação, formados a partir de dezembro de 2021 ou estudantes que estejam no último período desses cursos

Publicado em 

01 ago 2023 às 10:50

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 10:50

As inscrições para o 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta estão abertas. Podem participar formados em quaisquer cursos superiores ou técnicos relacionados à comunicação, como Rádio e TV e Audiovisual, além de estudantes que estejam no último período desses cursos. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de agosto. Na mesma plataforma de inscrições, o candidato realiza a prova do processo seletivo. Inscreva-se aqui.
Neste ano, a Residência acompanha a comemoração dos 95 anos da empresa trazendo como tema o movimento “Somos Capixabas”, com foco no poder das comunidades do Espírito Santo. O lançamento desta 26ª edição foi nesta terça-feira (1º), com palestra de Estevan Muniz, repórter especial do Fantástico.
Turma 2022 da Residência Crédito: Rede Gazeta

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