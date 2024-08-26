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Inspiração

“Eu quero fazer o que Glória Maria fazia”, diz Dani Carla, entrevistada durante a seleção dos residentes

Apresentadora do Em Movimento revelou que jornalista, falecida em 2022, foi a principal influência para que ela seguisse na profissão
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 

26 ago 2024 às 17:54

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 17:54

Dani Carla é a nova apresentadora do Em Movimento
Dani Carla é a nova apresentadora do Em Movimento Crédito: Reprodução/Instagram/@eudanielacarla
De asa-delta pelos ares, entrevistando artistas como Michael Jackson, ou se aventurando em uma montanha-russa na Jamaica. Esses foram alguns pontos altos que marcam a célebre carreira da eterna jornalista Glória Maria. Nas telas da TV, ela foi inspiração para gerações de profissionais como Dani Carla, nova apresentadora do Em Movimento.
O equilíbrio na cobertura de pautas sérias e, ao mesmo tempo, um jeito descontraído em reportagens mais leves, despertaram em Dani a vontade de seguir carreira no mundo da comunicação também como jornalista. Hoje, é Dani quem recebe o reconhecimento de ser a “Glória Maria Capixaba”.
Nessa jornada, tendo Glória como referência, Dani não está sozinha. A trajetória de mais de 18 anos de jornalismo foi um dos temas abordados pela nova apresentadora do Em Movimento em um videocast conduzido pelo gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti. O conteúdo foi usado como parte do processo seletivo do 27º Curso de Residência em Jornalismo. Confira a seguir:

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