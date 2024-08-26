“Eu quero fazer o que Glória Maria fazia”, diz Dani Carla, entrevistada durante a seleção dos residentes

Dani Carla é a nova apresentadora do Em Movimento Crédito: Reprodução/Instagram/@eudanielacarla

De asa-delta pelos ares, entrevistando artistas como Michael Jackson, ou se aventurando em uma montanha-russa na Jamaica. Esses foram alguns pontos altos que marcam a célebre carreira da eterna jornalista Glória Maria. Nas telas da TV, ela foi inspiração para gerações de profissionais como Dani Carla, nova apresentadora do Em Movimento.

O equilíbrio na cobertura de pautas sérias e, ao mesmo tempo, um jeito descontraído em reportagens mais leves, despertaram em Dani a vontade de seguir carreira no mundo da comunicação também como jornalista. Hoje, é Dani quem recebe o reconhecimento de ser a “Glória Maria Capixaba”.