Da produção à reportagem, veteranos dão dicas para os residentes da Gazeta

Raphael De Angeli, Ana Elisa Bassi e Isaac Ribeiro foram os convidados da abertura do 26º Curso de Residência Crédito: Ricardo Medeiros

Atentar-se para a produção de pauta, e não apenas para a prática da reportagem na rua; não se apegar apenas a um veículo ou área no início de carreira; ampliar o olhar sobre o fazer jornalístico e abandonar preconceitos e estigmas quanto à profissão adquiridos durante a graduação são atitudes que podem abrir as portas para uma carreira mais sólida no jornalismo.

As dicas foram apontadas por veteranos da comunicação aos alunos do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta , na aula inaugural que marcou a abertura do programa, na sede da empresa, na manhã desta terça-feira (5).

Neste primeiro dia do curso, os focas da turma 2023 tiveram um bate-papo com os jornalistas (todos ex-residentes) Raphael De Angeli, repórter da TV Globo e ex-aluno do programa (turma 2010); Isaac Ribeiro, repórter da TV Gazeta Norte (turma de 2008); e Ana Elisa Bassi, produtora da TV Gazeta (turma de 2012), que deram essas e outras orientações para trilhar a área. A apresentação e mediação ficaram a cargo de Álvaro Guaresqui, repórter da TV Gazeta (turma de 2021).

Para Raphael De Angeli, sua experiência na imersão da Rede Gazeta tem uma palavra-chave a ser seguida: testar-se. É testando que se conhecem novas habilidades, principalmente quando se chega sem muita bagagem à Redação, defende.

"A Residência foi a porta de entrada para um mercado de trabalho depois de uma graduação muito baseada na teoria e pouco em atividade prática. Foi muito acolhedor. Aproveitem a experiência dos mais velhos. Não tinha certeza de que tinha escolhido o curso certo (Jornalismo/Ufes). Tinha pouca prática na TV, praticamente zero. Não tinha a menor ideia se conseguiria fazer. Testei na Residência. Eu me despi de alguns preconceitos que a faculdade tinha, um olhar muito crítico, o que não acho ruim, acho até muito bom. Mas o jornalismo era muito vidraça." Raphel De Angeli - Repórter da TV Globo e ex-aluno do programa (turma 2010)

O repórter da TV Globo também reforça que o residente deve consumir o máximo de conteúdo possível, de diferentes línguas e perfis e veículos, e não se restringir a uma editoria ou área neste início de carreira. “Assim você identifica o que gosta e o que não gosta, percebendo possibilidades de exemplos bem-sucedidos e malsucedidos. Não feche o coração para outras áreas e veículos.”

Alunos ficaram frente a frente com jornalistas que já passaram pelo curso Crédito: Ricardo Medeiros

Ana Elisa tem percepção semelhante. Gostos e preferência não podem criar barreiras para a carreira. A própria vivência dela exemplifica que a mudança de rota ou função pode não significar a perda do foco, muito pelo contrário. Tudo está alinhado.

O gosto por contar histórias, um hábito que adquiriu pensando nas reportagens que iria assinar no impresso, passou a fazer parte de uma outra área que está na gênese do jornalismo: a produção. E foi como produtora que ela viu a chance de contar essas histórias.

"A gente tem de saber ouvir. Fui entendendo um jeito diferente de contar história. É legal vocês virem para cá com olhares e ouvidos atentos para a produção. Lá é o começo da história que queremos contar. Tendo essa bagagem de produção, vocês vão ‘desembolar’ muito bem nas ruas, e quem sabe produzir as próprias pautas da matéria que vão assinar." Ana Elisa Bassi - Produtora da TV Gazeta e ex-residente (turma de 2012)

Para Isaac Ribeiro, o desafio da profissão está muito voltado a se fazer entender pelo público. “A narrativa muda muito. O tempo inteiro há atualizações. Na TV, você conversa com a pessoa do outro lado da tela. É um desafio adequar a linguagem para o modo como as pessoas vão entender."

Quanto ao comportamento com as equipes de trabalho, Isaac enfatiza aos novos alunos: aproveitem a oportunidade, e não se esqueçam de que estão sendo observados o tempo todo pelos editores.

"É essa observação que poderá definir, por exemplo, a contratação ou não de algum residente. Tenha em mente o compromisso do jornalismo com a ética e com as pessoas. Trabalhe com ética." Isaac Ribeiro - Repórter da TV Gazeta Norte e ex-residente (turma de 2008)

Quem são elas e eles

A turma 2023 da Residência é composta por Breno Alexandre, Carla Nigro, Daysi Silva, Enzo Macedo, Gabriel Mazim, Isabelle de Oliveira, Jessica Coutinho, Laísa Rodrigues, Leiriane Santana e Vitor Gregório.

Alunos do 26° curso de Residência da Rede Gazeta já estão a postos para começar as atividades Crédito: Ricardo Medeiros

Ele passaram por um processo seletivo com três etapas, prova objetiva, redação e entrevistas, e foram os escolhidos dentre os 187 concorrentes que se inscreveram para a disputa. O grupo já está a postos para as atividades e, na tarde desta terça-feira, já se ambienta com os espaços da Rede Gazeta.