Aplicativos do ES ajudam empresas a fidelizar clientes

Telekit da Lauduz, empresa capixaba que une tecnologia e saúde. Crédito: Divulgação

Em um mundo onde a velocidade é a regra, os aplicativos se tornaram a varinha mágica capaz de transformar clientes comuns em fiéis seguidores das marcas. Em um toque, uma conexão instantânea é estabelecida, e é nesse terreno fértil da inovação tecnológica que a fidelização de clientes ganha uma nova dimensão.

Imagine-se em um café aconchegante, onde o aroma do café recém-passado paira no ar. Você pega seu celular, abre o aplicativo da cafeteria e, em segundos, seu pedido está feito. Essa é apenas uma das propostas da Takeat – uma foodtech capixaba que apresenta soluções tecnológicas para restaurantes com o objetivo de potencializar as vendas, reduzir custos, potencializar o trabalho da mão de obra.

O CEO da startup, Miguel Carvalho, ressalta a importância de mirar a qualidade: "Foco no produto e na tecnologia para que o cliente consiga extrair o máximo de nossas soluções, que de fato gerem resultado em seu negócio, com mais vendas e menores custos. Buscamos uma equipe de ativação e suporte extremamente humanizada, para que a experiência de uso com as ferramentas seja a melhor possível. Para ter essa percepção, 30% de nossa equipe já trabalhou em bares e restaurantes como garçons ou entregadores, ou seja, têm uma visão conectada à realidade do nosso cliente".

Estar em um local remoto, longe de um centro médico, e precisar de atendimento urgente pode acontecer. E onde há problema, as empresas de tecnologia conseguem enxergar oportunidades de empreender. É o caso da Lauduz, uma empresa que surgiu com a missão desenvolver soluções em telemedicina para ampliar o acesso à saúde. Esse é apenas um exemplo de como a tecnologia está transformando a maneira como nos relacionamos com os serviços essenciais.

Arthur Oliveira, analista de marketing da Lauduz Crédito: Divulgação

"“A pandemia nos mostrou que as consultas remotas vieram para ficar, e que é possível reduzir significativamente a ida presencial aos serviços de saúde, mas que existiam desafios importantes a serem superados. Por isso, desenvolvemos o Telekit, um equipamento que permite realizar teleconsultas com exame físico e sinais vitais, transformando qualquer lugar em um consultório digital" Arthur Oliveira - Analista de marketing da Lauduz

E a fidelização?

Mas o que torna os aplicativos uma ferramenta tão eficaz para a fidelização de clientes? Igor Carlos Pulini, coordenador do bacharelado em Sistemas de Informação no Ifes campus Colatina, compartilha sua visão. "Os aplicativos desempenham um papel cada vez mais importante no atual cenário de negócios quando se trata de fidelização de clientes. Neles, os clientes podem interagir em qualquer lugar a qualquer hora, é possível integrá-los com os recursos do celular, como câmera, GPS e notificações. A empresa passa a ter um canal aberto com o cliente para comunicação a qualquer hora em qualquer lugar".

De acordo com Pulini, disponibilizar programas de fidelização, recompensas exclusivas, ofertas baseadas na localização e descontos para usuários assíduos pode motivá-los a manter o interesse no aplicativo. O uso de notificações push pode ser uma maneira eficaz de apresentar produtos e serviços aos clientes. Além disso, a interação nas redes sociais contribui para intensificar o engajamento e pode atrair uma nova clientela.

Drª Carolina Fernandes, diretora médica e co-founder da Lauduz. Crédito: Divulgação

Apesar dos grandes avanços, o Espírito Santo ainda está aos poucos se abrindo para a inovação. “Uma das maiores dificuldades em inovar no Espírito Santo, como em muitos outros lugares, está relacionada à capacidade de construir parcerias sólidas e colaborativas que impulsionam a inovação”, conta Carolina Fernandes, diretora médica e co-founder da Lauduz.