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Nova linguagem

Repórter da TV Gazeta usa o celular para trazer novo olhar sobre o capixaba e o ES

Kaique Dias adota  formato mobile,  que garante mais interatividade e dinamismo. Inovações tecnológicas impactam diretamente na construção da notícia
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

14 set 2023 às 19:54

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 19:54

Kaíque Dias, repórter da TV Gazeta
Kaique Dias durante entrevista com a diarista Romilda Rosa. O jornalista faz uso do celular, estabilizador e lapela para construção da reportagem  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Luz, câmera... Ou melhor, estabilizador, celular, ação! As inovações tecnológicas seguem trazendo diversos impactos e transformações para o jornalismo, no que se refere à entrega do conteúdo ao público. Um exemplo claro é o surgimento do formato mobile, que ganha força por inovar em linguagem.
Na última terça-feira (12), os alunos da 26ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta puderam conhecer mais sobre o novo formato a partir de uma aula conduzida por Kaique Dias, repórter da TV Gazeta.
Nessa oportunidade, Kaique trouxe a seguinte temática aos residentes: “Como fazer reportagem de TV com uma câmera na mão”. Com nove anos de Rede Gazeta, o repórter passou a desenvolver matérias com o uso do formato mobile em fevereiro de 2023 e, a partir de então, vem trazendo uma perspectiva diferente em suas reportagens, principalmente no programa Bom Dia ES.
“É algo que sempre deve ser testado. Não tem receita certa. Depende da situação que se encontra”, diz.
Para esse tipo de produção, o repórter deve contar com um estabilizador, responsável por evitar a trepidação; um celular, para as gravações; e um microfone de lapela, com objetivo de fazer captações em áudio. É preciso também checar se há luz ambiente.
"A gente trabalha com dinamicidade, com um formato que traz algo novo. Aguça a criatividade."
Kaique Dias - Repórter da TV Gazeta
Kaíque Dias, repórter da TV Gazeta
A realidade de quem anda de bicicleta em Cariacica pelo olhar de Kaique Dias  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Porém, antes de realmente entrar em ação, o repórter da TV Gazeta faz um destaque importante: “Eu faço um roteiro para edição”. O material é utilizado com o propósito de dar um direcionamento à reportagem e apontar o que deseja no conteúdo final, tendo sempre em mente que se trata de um trabalho em equipe.
Feito o roteiro, é o momento de entrar em cena. Nesse tipo de linguagem, que traz consigo o dinamismo e a interação com o público, o visual é um fator determinante. “A gente trabalha muito com o visual. Se você não tem algo diferente, acaba sendo monótono”, relata Kaique.
A produção desse formato carrega esses conceitos – dinamicidade e interatividade –, que estão diretamente relacionados a “uma linguagem utilizada em vlog, em rede social, para a TV”, explica o jornalista. Nesse ponto, vale se atentar a pauta, afinal de contas, é necessário um assunto descontraído e, ao mesmo tempo, visual.
A pauta sobre o Dia Mundial da Bike é um exemplo. Kaique circulou por Vitória e conversou com o capixaba, trazendo o olhar do público sobre a bicicleta, que vai além de um meio de transporte.
Kaique Dias utiliza das técnicas do formato mobile para entrevistar Guilherme Veras, produtor-geral do Festival de Forró de Itaúnas
Kaique Dias utiliza das técnicas do formato mobile para entrevistar Guilherme Veras, produtor-geral do Festival de Forró de Itaúnas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Outra matéria desenvolvida a partir da linguagem mobile é a do Festival de Forro de Itaúnas, um evento que reúne átrações do forro pé de serra. O jornalista trouxe diferentes visões dos forrozeiros, que vêm de todos os cantos do Brasil.  Trata-se de uma festa característica do distrito do município de Conceição da Barra.

Aplicações técnicas no formato mobile

Kaique trouxe a proposta da nova linguagem para a redação multimídia. Ainda assim, não tinha total domínio do formato mobile e aprendeu a lidar com a novidade ao longo da trajetória na Rede. “Questões técnicas são mais difíceis de absorver, mas com o tempo você pega”, retrata.
As aplicações técnicas na linguagem estão ligadas ao manuseio do estabilizador, noção de iluminação e uso do microfone de lapela e do aparelho celular.
A partir da linguagem mobile, Kaique Dias traz o olhar da fisioterapeuta Vânia Cristina sobre o Festival de Forró de Itaúnas
A partir da linguagem mobile, Kaique Dias traz o olhar da fisioterapeuta Vânia Cristina sobre o Festival de Forró de Itaúnas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com o repórter, cuidados técnicos fazem a diferença durante a gravação dos conteúdos. São detalhes complementares, até porque é preciso usar “ técnica a favor da história". "Ela que vai fazer com que a pessoa assista o trabalho”, indica o jornalista.
As transformações digitais ocorrem dia após dia. É uma constante evolução, que abarca novos aplicativos, diferentes equipamentos, atualizações dos smartphones. Porém, além de se atentar à tecnologia, é importante não perder de vista a linguagem usada no formato mobile.
*Vitor Gregório é aluno da 26ª turma do Curso de Resiidência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria foi produzida sob a supervisão da editora do programa, Andréia Pegoretti

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