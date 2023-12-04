3ª temporada: ouça agora o episódio número 1 do podcast Papo Residência

Está no ar o primeiro episódio da terceira temporada do Papo Residência, o podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Neste ano, os alunos do programa abordam como pauta "A força das comunidades". Até sexta (8), um episódio será lançado por dia. Neste episódio de estreia, a apresentação está por conta dos residentes Vitor Gregório e Jessica Coutinho, que trazem o tema "Comunidades dão o nome e traçam autorretrato".