3ª temporada: ouça agora o episódio número 1 do podcast Papo Residência

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Sinopse
Chegamos, comunidades. No episódio de estreia da terceira temporada, os residentes Jessica Coutinho e Vitor Gregório conversam com representantes de territórios diversos: quilombola, indígena e periférico. Sim, tudo isso é comunidade. De São Benedito, em Vitória, à comunidade quilombola Morro da Onça, em Conceição da Barra, moradores travam lutas para conquistar igualdade e autonomia, e vêm conseguindo. “Nós por nós.” E você sabe a diferença ente bairro e comunidade? A dupla de focas explica tudo.