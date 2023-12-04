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No ar

3ª temporada: ouça agora o episódio número 1 do podcast Papo Residência

Residentes mostram como são as lutas e as conquistas de quilombolas, indígenas e moradores das regiões periféricas. Também traçam a diferença entre o que é bairro e o que é comunidade

Publicado em 

04 dez 2023 às 10:23

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 10:23

Está no ar o primeiro episódio da terceira temporada do Papo Residência,  o podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Neste ano, os alunos do programa abordam como pauta "A força das comunidades". Até sexta (8), um episódio será lançado por dia.    Neste episódio de estreia, a apresentação está por conta dos residentes Vitor Gregório e Jessica Coutinho, que trazem o tema "Comunidades dão o nome e traçam autorretrato". 

Aperte o play e ouça agora

Sinopse

Chegamos, comunidades. No episódio de estreia da terceira temporada, os residentes Jessica Coutinho e Vitor Gregório conversam com representantes de territórios diversos: quilombola, indígena e periférico. Sim, tudo isso é comunidade. De São Benedito, em Vitória, à comunidade quilombola Morro da Onça, em Conceição da Barra, moradores travam lutas para conquistar igualdade e autonomia, e vêm conseguindo. “Nós por nós.” E você sabe a diferença ente bairro e comunidade? A dupla de focas explica tudo.

Vitor Gregório e Jessica Coutinha apresentam o primeiro episódio desta temporada do Papo Residência
Vitor Gregório e Jessica Coutinho apresentam o primeiro episódio desta edição do Papo Residência Crédito: Eduardo Fachetti

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