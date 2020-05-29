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Pandemia

Trezena de Santo Antônio: festa do padroeiro de Vitória é adiada para agosto

A festa geralmente acontece na primeira quinzena de junho, mas será adiada devido às medidas necessárias de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 11:39

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 11:39

Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Vista aérea do Santuário Basílica de Santo Antônio - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Vista aérea do Santuário Basílica de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Felipe Mota/Fly Now
A tradicional trezena de Santo Antônio, em homenagem ao padroeiro de Vitória, será comemorada em agosto, segundo informações enviadas pela assessoria de comunicação da Básílica de Santo Antônio. O dia do padroeiro é comemorado em 13 de junho, mas a pandemia do novo coronavírus levou a Igreja Católica a mudar a data da festa deste ano.
A decisão de adiar a trezena foi tomada de acordo com as orientações da Mitra Arquidiocesana, em comunhão com o Vaticano, Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Governo do Estado do Espírito Santo.

Dia 13

A data festiva a Santo Antônio não vai ficar sem missa. Por meio dos canais virtuais e sem a presença do público, o Santuário vai exibir às 8 horas, às 15 horas e às 19 horas a Santa Missa. A liturgia das 15 horas será especial, com bênção aos enfermos. Já a missa das 19 horas terá uma acolhida especial a imagem de Santo Antônio como encerramento das comemorações.
Para participar, basta acessar as redes sociais da Basílica (@basilicadesantoantonio) no Facebook e Instagram.

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