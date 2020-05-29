Trezena de Santo Antônio: festa do padroeiro de Vitória é adiada para agosto

A decisão de adiar a trezena foi tomada de acordo com as orientações da Mitra Arquidiocesana, em comunhão com o Vaticano, Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Governo do Estado do Espírito Santo.

A data festiva a Santo Antônio não vai ficar sem missa. Por meio dos canais virtuais e sem a presença do público, o Santuário vai exibir às 8 horas, às 15 horas e às 19 horas a Santa Missa. A liturgia das 15 horas será especial, com bênção aos enfermos. Já a missa das 19 horas terá uma acolhida especial a imagem de Santo Antônio como encerramento das comemorações.