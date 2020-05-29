Trezena de Santo Antônio: festa do padroeiro de Vitória é adiada para agosto

A tradicional trezena de Santo Antônio, em homenagem ao padroeiro de Vitória, será comemorada em agosto, segundo informações enviadas pela assessoria de comunicação da Básílica de Santo Antônio. O dia do padroeiro é comemorado em 13 de junho, mas a pandemia do novo coronavírus levou a Igreja Católica a mudar a data da festa deste ano.
A decisão de adiar a trezena foi tomada de acordo com as orientações da Mitra Arquidiocesana, em comunhão com o Vaticano, Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Governo do Estado do Espírito Santo.
Dia 13
A data festiva a Santo Antônio não vai ficar sem missa. Por meio dos canais virtuais e sem a presença do público, o Santuário vai exibir às 8 horas, às 15 horas e às 19 horas a Santa Missa. A liturgia das 15 horas será especial, com bênção aos enfermos. Já a missa das 19 horas terá uma acolhida especial a imagem de Santo Antônio como encerramento das comemorações.
Para participar, basta acessar as redes sociais da Basílica (@basilicadesantoantonio) no Facebook e Instagram.