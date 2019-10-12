Na Missa de Aparecida, arcebispo diz que 'direita é violenta e injusta'

Dom Orlando Brandes: a 'direita é violenta e injusta' Crédito: Reprodução/ Youtube Santuário Nacional de Aparecida

O arcebispo de Aparecida Dom Orlando Brandes, na missa solene no Santuário Nacional em homenagem a padroeira do Brasil neste sábado (12), afirmou em sua homilia que a direita "é violenta, injusta" e que estão "fuzilando o Papa".

A missa durou 1h40 e aconteceu no Santuário Nacional, que é o maior templo católico do Brasil. O vídeo com a missa, incluindo a homilia do arcebispo, está disponível no canal do Santuário no Youtube.

Em sua homilia, o religioso apontou que se tem hoje um "dragão do tradicionalismo".

"A direita é violenta, é injusta, estamos fuzilando o Papa, o Sínodo, o Concílio Vaticano Segundo. Parece que não queremos vida, o Concílio Vaticano segundo, o evangelho, porque ninguém de nós duvida que está é a grande razão do sínodo, do concílio, deste santuário, a não ser a vida", apontou.