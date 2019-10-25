Capixaba assassinada de maneira brutal é homenageada em Roma

Papa Francisco recebe o envelope com o pedido para que Irmã Cleusa se torne mártir. Irmã Cleusa, capixaba que morreu em defesa de povos indígenas, foi homenageada em Roma e poderá se tornar mártir

No local, estiveram presentes também índios de várias partes do Brasil que conheceram irmã Cleusa. Paula conta que foram momentos de muita emoção, fé e espiritualidade. Apesar de o papa não ter participado do momento, o casal chegou a ficar muito próximo dele durante a visita.

"Foi um momento muito profundo, de uma espiritualidade muito grande, recordando a vida e a missão da irmã Cleusa e em memória de todas as mulheres mártires. Tinha uma religiosa de Manaus que conheceu a irmã e ela deu testemunho, tem também um grupo de indígenas de várias regiões do país que conviveram com a irmã Cleusa. Ela era um exemplo de vida e justiça. Agora aguardamos a decisão do reconhecimento do martírio", conta a bibliotecária.