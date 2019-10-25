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Em frente ao Vaticano

Capixaba assassinada de maneira brutal é homenageada em Roma

Um casal capixaba acompanhou a homenagem, que foi realizada nesta quinta-feira (24), no Vaticano. Também foi entregue ao papa Francisco um pedido para que a irmã Cleusa se torne mártir

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 11:10
Papa Francisco recebe o envelope com o pedido para que Irmã Cleusa se torne mártir. Irmã Cleusa, capixaba que morreu em defesa de povos indígenas, foi homenageada em Roma e poderá se tornar mártir Crédito: Paula Freire Cezatti Albani
Capixaba assassinada de maneira brutal é homenageada em Roma
Assassinada no dia 28 de abril de 1985, a irmã Cleusa pode se tornar a primeira santa capixaba. Cleusa Carolina Rody Coelho viveu em defesa de povos indígenas e morreu em defesa deles às margens do Rio Paciá, na Prelazia de Lábrea, no Amazonas
A irmã foi homenageada nesta quinta-feira (24) na Igreja de Santa Maria, que fica em frente ao Vaticano, na Praça de São Pedro, em Roma. O papa Francisco não participou da celebração, mas, na semana passada, foi entregue a ele, pelo Bispo Dom Joaquim, o pedido para que irmã Cleusa se torne mártir.

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O casal capixaba, a bibliotecária Paula Freire Cezatti Albani e o vendedor Antonio Romildo Albani, que são membros da Fraternidade Missionária Agostiniana Recoleta (Framar), acompanharam a cerimônia nesta quinta.
No local, estiveram presentes também índios de várias partes do Brasil que conheceram irmã Cleusa. Paula conta que foram momentos de muita emoção, fé e espiritualidade. Apesar de o papa não ter participado do momento, o casal chegou a ficar muito próximo dele durante a visita.
"Foi um momento muito profundo, de uma espiritualidade muito grande, recordando a vida e a missão da irmã Cleusa e em memória de todas as mulheres mártires. Tinha uma religiosa de Manaus que conheceu a irmã e ela deu testemunho, tem também um grupo de indígenas de várias regiões do país que conviveram com a irmã Cleusa. Ela era um exemplo de vida e justiça. Agora aguardamos a decisão do reconhecimento do martírio", conta a bibliotecária.

Irmã Cleusa: capixaba é homenageada em Roma

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