Capixaba assassinada de maneira brutal é homenageada em Roma
Assassinada no dia 28 de abril de 1985, a irmã Cleusa pode se tornar a primeira santa capixaba. Cleusa Carolina Rody Coelho viveu em defesa de povos indígenas e morreu em defesa deles às margens do Rio Paciá, na Prelazia de Lábrea, no Amazonas
A irmã foi homenageada nesta quinta-feira (24) na Igreja de Santa Maria, que fica em frente ao Vaticano, na Praça de São Pedro, em Roma. O papa Francisco não participou da celebração, mas, na semana passada, foi entregue a ele, pelo Bispo Dom Joaquim, o pedido para que irmã Cleusa se torne mártir.
O casal capixaba, a bibliotecária Paula Freire Cezatti Albani e o vendedor Antonio Romildo Albani, que são membros da Fraternidade Missionária Agostiniana Recoleta (Framar), acompanharam a cerimônia nesta quinta.
No local, estiveram presentes também índios de várias partes do Brasil que conheceram irmã Cleusa. Paula conta que foram momentos de muita emoção, fé e espiritualidade. Apesar de o papa não ter participado do momento, o casal chegou a ficar muito próximo dele durante a visita.
"Foi um momento muito profundo, de uma espiritualidade muito grande, recordando a vida e a missão da irmã Cleusa e em memória de todas as mulheres mártires. Tinha uma religiosa de Manaus que conheceu a irmã e ela deu testemunho, tem também um grupo de indígenas de várias regiões do país que conviveram com a irmã Cleusa. Ela era um exemplo de vida e justiça. Agora aguardamos a decisão do reconhecimento do martírio", conta a bibliotecária.