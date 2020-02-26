"Rei" do Baile do Copa, estilista fez 42 vestidos de luxo para o festão

Os vestidos de gala que as foliãs do Baile do Copa 2020
usaram serpentinaram os salões do Copacabana Palace
com um luxo só! Mas não é para menos: os modelitos mais parecem obras de arte e, com acessórios ou não, as mulheres brilharam no festão de luxo de carnaval.
Mas, a coluna, que não é boba nem nada, foi direto na fonte para saber detalhes dos looks e descobriu que o “rei” do Baile do Copa, sozinho, fez 42 dos vestidos das convidadas.
Trata-se do estilista Anderson Marttus
, que inclusive vestiu ninguém menos que a diretora do Copacabana Palace, Andrea Natal
, na noite do evento. Não precisa dizer mais nada, não é?
“É um grande desafio fazer tantas criações e que sejam diferentes. Mas você tem que entrar na personalidade de cada cliente”, disse, em bate-papo exclusivo.
A coluna queria saber quanto chega a custar um modelo desse nível, mas o estilista preferiu não divulgar. No entanto, entregou quais são as escolhas que a clientela de luxo mais pede: “Cristais, pedrarias, tecidos nobres... Nunca sai de moda, estão sempre em alta”.
O look que Andrea usava era prova disso. Vestida de “leoa”, a diretora do hotel brilhou em um modelo totalmente dourado com detalhes em cristais e (muito!) glamour. Em entrevista à coluna, ela disse que deixa totalmente na mão de Anderson o papel de fazer a concepção da peça.