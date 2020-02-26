"Rei" do Baile do Copa, estilista fez 42 vestidos de luxo para o festão

Baile do Copa 2020: Claudia Martinez veste modelito assinado pelo estilista Anderson Marttus no Copacabana Palace Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Os vestidos de gala que as foliãs do Baile do Copa 2020 usaram serpentinaram os salões do Copacabana Palace com um luxo só! Mas não é para menos: os modelitos mais parecem obras de arte e, com acessórios ou não, as mulheres brilharam no festão de luxo de carnaval.

Mas, a coluna, que não é boba nem nada, foi direto na fonte para saber detalhes dos looks e descobriu que o “rei” do Baile do Copa, sozinho, fez 42 dos vestidos das convidadas.

Trata-se do estilista Anderson Marttus , que inclusive vestiu ninguém menos que a diretora do Copacabana Palace, Andrea Natal , na noite do evento. Não precisa dizer mais nada, não é?

Baile do Copa 2020: o estilista Anderson Marttus entre Ana Paneguini e Claudia Martinez no Copacabana Palace Crédito: Arquivo pessoal

“É um grande desafio fazer tantas criações e que sejam diferentes. Mas você tem que entrar na personalidade de cada cliente”, disse, em bate-papo exclusivo.

A coluna queria saber quanto chega a custar um modelo desse nível, mas o estilista preferiu não divulgar. No entanto, entregou quais são as escolhas que a clientela de luxo mais pede: “Cristais, pedrarias, tecidos nobres... Nunca sai de moda, estão sempre em alta”.