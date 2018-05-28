Redução do diesel: "10 bilhões vão sair do nosso bolso", diz leitor

Oitavo dia de greve dos caminhoneiros no ES Crédito: Caíque Verli

representantes de caminhoneiros terem aprovado as medidas anunciadas pelo presidente Temer. Em pronunciamento na noite de domingo (27), o emedebista anunciou a redução de R$ 0,46 no preço do litro do diesel por 60 dias e a isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios. A redução de R$ 0,46 no preço do diesel custará ao governo R$ 10 bilhões. A greve dos caminhoneiros chegou ao oitavo dia nesta segunda-feira (28), mesmo apósanunciadas pelo presidente Temer. Em pronunciamento na noite de domingo (27), ode R$ 0,46 no preço do litro do diesel por 60 dias e a isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios. A redução de R$ 0,46 no preço do diesel custará ao governo R$ 10 bilhões.

há 16 pontos de bloqueio para caminhões nas rodovias federais do Espírito Santo nesta manhã, além de outro ponto na ES-060, na Rodovia do Sol, em Guarapari. As medidas, no entanto, não tiveram o poder de desmobilizar a paralisação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),para caminhões nas rodovias federais do Espírito Santo nesta manhã, além de outro ponto na ES-060, na Rodovia do Sol, em Guarapari.

No Facebook do Gazeta Online, quase a totalidade dos comentários dos leitores é favorável à greve. Os internautas também reclamam que as ações são voltadas apenas para a redução do diesel, deixando de fora a gasolina e o gás de cozinha, por exemplo, e criticam a carga tributária do país.

Confira alguns comentários:

Por enquanto é uma paralisação. Nossos caminhoneiros e agricultores, que por muitos são considerados analfabetos por não terem um diploma de curso superior, com a união estão fazendo o país ver que sem eles não conseguimos viver. A hora é agora, esses homens conseguiram parar um país, vamos caminhar juntos por um Brasil mais justo. Não podemos ter partido ou político de estimação, nem juízes como mito. Eles não estão nem aí para nós, não conhecem a nossa luta diária, não andam de ônibus, não entram em um hospital ou escola pública, não sobrevivem com salário mínimo, estão com o bolso cheio do nosso dinheiro, enquanto o povo vive a duras penas.

Margarete Miranda

Muitos estão reclamando, mais vão usufruir do progresso conquistado pelo esforço alheio... Quem pôs a cara a tapa foi o caminhoneiro. Sempre faltou escola, sempre faltou médico, remédio, e o que a maioria faz?

Fagner Capadocia

Por favor, gente. Bora pra rua. Essa luta também é nossa. Vamos sair do conforto pelo menos uma vez.

Fabiano Antonio Thomes

Para mim, só tiraram do combustível para lançar em imposto. O governo esta enganando o povo brasileiro. E o povo acha que conseguiu, mas a conta virá alta bem alta, não se enganem. Diminui no diesel e aumenta os preços e os impostos. Ou de onde vocês acham que o governo vai tirar 10 bilhões?

Pâmela Diniz

Tira o auxílio-paletó, auxílio-tudo. É fácil. Nós temos que comprar com nossos salários, por que eles não?

Antonio Marcos Tozatto

Não é só redução no diesel que o povo quer! E a paralisação continua.

Diones Rodrigues

São 10 bilhões que vão sair do nosso bolso, de outra maneira.

Marco Tulio

Queremos é a redução de tudo, não só do diesel. A gasolina, o gás de cozinha, tudo está afetando, com o preço que está.

Neia Braga Dias

Não era para bater panela... Era para não abastecer. #hipocrisiapura

Andressa Rodrigues

O povo não acordou ainda, quem acordou até agora foram os caminhoneiros. Se povo não se unir, estaremos perdidos. Se o povo tivesse acordado, não teria filas nos postos...

Kadin Ismi Raquel

Oitavo dia de greve dos caminhoneiros no ES Crédito: Caíque Verli

Gente, vamos pensar, essa greve dos caminhoneiros está fazendo o que a manifestação de 2013 fez, que é juntar os brasileiros. Pensem bem, primeira vez em tempos o pessoal de esquerda e de direita estão concordando em algo. É hora de nos unirmos, somos todos brasileiros.

Roni Xavier

Esses batedores de panela não estavam na fila do posto? #hipocrisiapura

Jhoniy Cesar Colombino

O Vampiro Temer não disse nada sobre a gasolina. E aí, como ficamos, vamos deixar baixo???

Clelio Ramiro

Já que ninguém fez greve pelo preço absurdo da gasolina e apenas apoiaram os caminhoneiros, pode esperar que os 0,46 centavos vão aparecer para aqueles desesperados que ficaram de 3 a 4 horas nas filas esperando para abastecer.

Leidiane Alves

Será que esse povo não percebeu que já está atrapalhando a população?! Os hospitais já estão sem insumos e sem leitos. As farmácias populares já sem remédios. Os combustíveis só aumentaram com isso tudo. Já comprometeram seriamente a nossa segurança. Muitas escolas não conseguem sequer dar uma aula digna para os alunos. Eu poderia estar falando da greve, mas estou falando da corrupção!

Edgar Borges

O governo acha que o povo é besta. O povo brasileiro vem sofrendo com falta de remédio, de educação e de segurança já há muito tempo. Agora quer jogar nas costas dos guerreiros caminhoneiros. É o que eles fazem sempre, né? Colocam na conta do povo brasileiro trabalhador. Não podemos aceitar desse governo corrupto mais essa situação, pois os impostos são muito abusivos, porque não voltam em melhorias para a população. Eu apoio, sim, a greve. Eles estão lutando pelo direito deles.

Amanda Barcelos Loureiro

Não me interessa baixar 0,46 no valor do diesel. Tem que baixar o valor exorbitante dos impostos!!! Tenho que trabalhar 150 dias só para pagar impostos. Nenhum brasileiro aguenta mais essa roubalheira. Chega!!!! Fora Temer!

Lúcia Veiga Polati

A população em geral se mostrou favorável ao protesto, bacana. Porém abastecer o carro com o preço a 9 reais o litro mostra que temos disposição de pagar. Então, o que deveria ter sido feito? Não abastecer o carro nesses dias. Iríamos ajudar a parar o país. Mas mostramos que não abrimos mão do conforto do carro.

Bruno Gonçalves

Que é um movimento dos empresários de transporte, isso está muito claro. Porque se fosse só de caminhoneiros, eles já teriam voltado ao trabalho em 5 dias, como aconteceu outras vezes, sob ameaça de dispensa ou rompimento de contrato pelas empresas de transporte.

Maria Renata Lopes

Não queremos o fim do PIS ou qualquer outra coisa, queremos redução de todos os impostos para que o salário mínimo ganhe poder aquisitivo, com isso se consuma mais e tenha que se produzir mais, gerando mais empregos. E que o dinheiro dos impostos seja utilizado na educação, na saúde e na segurança.

Andrei Coutinho

Não quer criar prejuízos a Petrobras? Foram vocês que acabaram com ela. E se ela recuperou alguma coisa nos últimos dois anos foi a custa dos trabalhadores.

Rosangela Soave

As pessoas têm um posto e vendem a gasolina a R$ 10 o litro, a Ceasa vende a batata que era R$ 70 a R$ 500, o mercado vende o alface a R$ 10, e só o político que é ladrão e corrupto? Nossa! Parabéns, Brasil, pela união! É muito lamentável! O problema do Brasil é o brasileiro, sem sombra de dúvida.

Neto Souza Moreira Demesio

Agora o tucano que comanda a Petrobras vai continuar com os aumentos absurdos na gasolina e no gás. Isso é resultado da redução de refino de petróleo nas refinarias brasileiras e o aumento de importação de combustíveis estrangeiros mais caros.

Raimundo Medeiros

Essa redução do governo federal é muito pouco em relação aos últimos reajustes abusivos dos postos de combustíveis. Nessa negociação deveriam ser levados em consideração os preços praticados antes da greve dos caminhoneiros. Se o Michel Temer não reduzir os outros combustíveis, os brasileiros vão para as ruas garantir os mesmos direitos.

J.C. Ferreira

Agora ficará fácil identificar os mentores dessa greve. Se aceitarem a redução de 0,46, são patrões... afinal só em grande volume o centavo é percebido. Se não aceitarem, são os caminhoneiros autônomos, pois esse “desconto” para um veículo é irrisório.

Patricia Novais

Não aceitem, caminhoneiros. Isso é uma forma de enfraquecer a paralisação de vocês. Só parem quando conseguirem tudo no papel e para além de 60 dias. Juntos seremos mais fortes.

Eliane Silva

Em que isso nos beneficia?! Em nada. Se é para protestar, tem que ser agora. A Copa está aí e todo mundo esquece dos problemas.

Letícia Poltronieri

Daqui a 2 meses, tudo volta ao normal. Como Temer mesmo falou, após esse período o aumento será gradativo, mensalmente. Não vai adiantar abaixar, pois depois iremos pagar.

Rosa Luh

Não queremos esmola... queremos a redução dos impostos, que não têm retorno!!!

Leticia Negrão

Final de mês chegando e carro com tanque vazio, geladeira vazia, dispensa vazia, carteira vazia, ou seja, tudo como sempre foi. Eu vivia em greve de caminhoneiro e não sabia. #forçacaminhoneiros