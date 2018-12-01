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  • Rede de supermercados vai abrir três lojas e criar 1.000 vagas de emprego
Beatriz Seixas

Rede de supermercados vai abrir três lojas e criar 1.000 vagas de emprego

Grupo OK planeja investir R$ 60 milhões em 2019

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 22:45

Públicado em 

30 nov 2018 às 22:45
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Carrinho de compras em supermercado Crédito: Alexas_Fotos | Pixabay
A rede de supermercados OK prevê investir R$ 60 milhões em 2019 e abrir cerca de 1.000 vagas de emprego. Nos planos há três novas unidades: em Jardim Camburi e São Pedro, ambas em Vitória, e uma em Campos, no Estado do Rio, que será a primeira unidade do grupo fora do Espírito Santo.
O diretor Cezar Roncetti diz estar otimista para o próximo ano. Mas, segundo ele, para que investidores mantenham o fôlego para expandir, os setores público e privado devem evoluir no diálogo e no relacionamento. O apelo do empresário acontece em função das amarras que tem encontrado para abrir as portas de um novo negócio.
“Estou com uma loja para abrir há 11 meses e estou com dificuldades de liberação. Não justifica levar esse tempo todo para ter uma autorização para construir um supermercado que vai investir R$ 30 milhões e criar 300 empregos.”

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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