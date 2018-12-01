Rede de supermercados vai abrir três lojas e criar 1.000 vagas de emprego

Carrinho de compras em supermercado Crédito: Alexas_Fotos | Pixabay

A rede de supermercados OK prevê investir R$ 60 milhões em 2019 e abrir cerca de 1.000 vagas de emprego. Nos planos há três novas unidades: em Jardim Camburi e São Pedro, ambas em Vitória, e uma em Campos, no Estado do Rio, que será a primeira unidade do grupo fora do Espírito Santo.

O diretor Cezar Roncetti diz estar otimista para o próximo ano. Mas, segundo ele, para que investidores mantenham o fôlego para expandir, os setores público e privado devem evoluir no diálogo e no relacionamento. O apelo do empresário acontece em função das amarras que tem encontrado para abrir as portas de um novo negócio.