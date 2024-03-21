O mistério por trás do corte de cabos de fibra óptica em Cachoeiro

O furto de fios de cobre é cada vez mais comum em diversas cidades, principalmente por conta do valor comercial do material, que geralmente é levado para ser revendido. Em Cachoeiro de Itapemirim , porém, o corte de fios de fibra óptica – utilizado para transmissão de dados – em diferentes pontos do município, tem intrigado setores de tecnologia da prefeitura, principalmente pela forma que os suspeitos têm atuado: os fios são cortados, mas não são furtados.

Uma empresa contratada pela administração local identificou que, após o corte, as pontas dos cabos também são escondidas, o que dificulta ainda mais a identificação de onde estão os rompimentos. De acordo com o município, o problema - observado desde o final do ano passado - já impactou 40 escolas, 30 postos de saúde e 20 bairros da cidade.

Identificação do problema

Cortes foram na rede foram identificados desde o fim do ano passado Crédito: Luiz Gonçalves

Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, o Coordenador Executivo de Tecnologia da prefeitura, Élcio Sá Neto, explicou que o problema foi identificado no ano passado, quando uma empresa contratada estava fazendo a ligação da comunicação de alguns prédios públicos, por meio dos cabos de fibra óptica instalados recentemente.

“Quando a gente começou a ligar, a gente percebeu que não estava chegando em alguns pontos a comunicação, ou a gente tava perdendo a comunicação de alguns pontos já ligados. Só que a fibra óptica não é uma coisa que a gente consegue fazer emenda. Tem que percorrer todo o caminho para descobrir [onde está cortado]”.

Ainda que a prefeitura tenha alegado dificuldades em identificar os pontos dos cortes, o reparo com emendas dos cabos de fibra óptica é possível de ser feito, desde que por profissionais capacitados e com o uso de conectores ópticos ao invés de conexão ponto a ponto, segundo dito pelo engenheiro eletricista João Luiz Modenesi.

A empresa identificou seis casos em que os fios foram cortados intencionalmente, por isso boletins de ocorrência foram registrados na Polícia Civil.

"Isso tá sendo cortado, ou cortado ou amassado. Dessa forma, a gente não consegue identificar de imediato. A gente tem que ir procurando e fazendo uma verificação aos poucos" Élcio Sá Neto - Coordenador Executivo de Tecnologia da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

Impacto para a cidade

Central de dados da Prefeitura de Cachoeiro Crédito: Luiz Gonçalves

Segundo a prefeitura, os cabos percorrem diversos bairros da cidade e levam as informações de todos os serviços informatizados até o "Data Center", sala onde funcionam todos os servidores e sistemas do município, como o de marcação de consultas e exames das unidades de saúde, o lançamento de aulas e presença dos alunos da Educação Municipal, e até mesmo a assinatura de documentos de secretarias.

“Hoje a prefeitura tem todos os serviços possíveis digitalizados. São serviços de sistemas, que a gente tem hoje implantado, todos eles aqui dentro da TI. A informação tem que chegar aqui, então, se a fibra é rompida, um sistema da Educação não funciona, um sistema da Saúde não funciona.

Reparo dura 24 horas

Além de atrasar o cronograma de implementação da fibra óptica, os cortes prejudicam principalmente a população, usuária dos serviços. O reparo dos cabos rompidos é custoso e leva em torno de 24 horas. “Você imagina ter que parar um posto de saúde 24 horas, ter que parar uma escola 24 horas, parar um serviço de nota fiscal da prefeitura 24 horas? Se você cortou essa comunicação, você corta principalmente o coração da prefeitura”, relata.

Procurada, a Polícia Civil informou que os casos seguem sob investigação da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e para que a apuração seja preservada, nenhum detalhe será repassado.

"Nos chamou a atenção por ser criminoso e por que a pessoa estaria fazendo uma coisa como essas? tá prejudicando a própria população, não tá prejudicando a prefeitura." Élcio Sá Neto - Coordenador Executivo de Tecnologia da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim