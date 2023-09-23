Motoboys relatam medo de assaltos nas ruas de Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Militar informa que, segundo os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (SESP), entre os meses de janeiro e agosto de 2023, foram registrados 83 roubos e furtos a motocicletas e motonetas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.



Comparado ao mesmo período dos anos anteriores, trata-se do menor número dos últimos 5 anos. De 2019 até agora, houve uma redução de 48,5% nesse tipo de crime. Em relação ao ano passado, a redução está na ordem de 37,2%. Das ocorrências registradas esse ano, apenas 26 delas se tratam de roubos, ou seja, os mencionados "assaltos" onde ocorre emprego de violência ou grave ameaça. Os outros 60 casos registrados são furtos.



O Estado do Espírito Santo apresenta neste ano um número de 62,2 furtos e roubos de motocicletas por 100 mil habitantes. Em oposição, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim apresenta um índice de 46,3 ocorrências por 100 mil habitantes. Esses dados revelam que a incidência desse tipo de delito na cidade, relacionada ao número de habitantes (apontado pelo Censo de 2022) está muito abaixo da média estadual.



Entendemos que a redução expressiva nesse caso específico, bem como em todos os furtos e roubos registrados no ano de 2023, reflete, não apenas o trabalho da Polícia Militar, mas de todo o sistema de Segurança Pública estadual, bem como de cada uma das instituições que o compõem. A PM está cotidianamente nas ruas para garantir a tranquilidade e a ordem pública. Contamos com o apoio de toda a comunidade para ampliarmos ainda mais esses resultados, garantindo um policiamento de qualidade para toda a população capixaba.