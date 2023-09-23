Motoboys relatam medo de assaltos nas ruas de Cachoeiro de Itapemirim

Após dois motoboys terem as motos roubadas na mesma noite em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, profissionais do município falam da insegurança nas ruas. Eles pedem ações que possam melhorar a situação e falam do risco de ter o único meio de trabalho roubado.
"Quando eu vejo isso aí, é como se fosse comigo, porque já aconteceu comigo, e eu sei o quanto é doloroso. A gente leva tempo pra pagar uma moto, eu começo minha rotina às 6h da manhã e só paro à meia-noite. Vou dormir 1 hora da madrugada e, particularmente, quando eu vejo isso com um amigo dói em mim, porque eu sei o que eu passo, o que eu vivo em cima da moto pra sustentar minha família", desabafou o motoboy Paulo Victor.
Quem já passou pelo problema, sabe como a luta para recuperar a ferramenta de trabalho é difícil. É o caso do Sérgio Rodrigues, motoboy há 14 anos, que relata como foi o assalto. “Eu fiquei uns três meses pra me recuperar porque eles levaram a moto, foram agressivos, me chutaram", enfatiza.
Ele não é o único. Quem trabalha nas ruas diariamente, relata que os assaltos são constantes. “É roubo todos os dias. Todas as noites temos amigos perdendo bens de trabalho, ferramentas de trabalho para a bandidagem”, relata Léo Diniz.
Com tantos casos, os profissionais cobram mais ações de segurança. “Nós não escolhemos para onde nós vamos e não tem como a polícia estar em todos os bairros ao mesmo tempo, mas aumentando a quantidade de blitze de monitoramento, o cerco eletrônico, que a prefeitura vem implementando em Cachoeiro, acho que vai ajudar bastante”, ressalta.
Para o motoboy Maurício Carvalho, uma das soluções seria o patrulhamento policial com motos. “Isso inibe muito a ação dos bandidos, porque os policiais em suas motos têm um tempo de resposta maior, têm mais agilidade no trânsito, então isso pode favorecer muito o cidadão”, sugere.
Dois assaltos no mesmo dia
Motoboy sendo assaltado em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira (21)Crédito: Redes Sociais
Na última quarta-feira (20), dois motoboys de Cachoeiro foram assaltados. O primeiro foi no Baiminas. Imagens de videomonitoramento mostram que a vítima desce a moto para entregar um açaí. Na sequência, dois homens chegam em uma moto, sacam a arma e levaram o veículo e até a bolsa de entrega.
O segundo foi no bairro Abelardo Machado. O vídeo mostra que o motoboy está parado quando dois homens chegam, anunciam o assalto e segundos depois, levam a motocicleta.
Em Cachoeiro, são cerca de 800 profissionais atuando como motoboys e mototáxis. Para quem está entre esses profissionais e precisa conviver com o medo, as dúvidas são muitas. “Aí eu faço a pergunta: será que isso tá virando hobby? Ficar roubando trabalhador? Roubar a ferramenta de trabalho do cara, que muitas vezes é o único meio que ele tem de levar o leite, o pão pra dentro de casa”, questiona.
O que diz a PM
A Polícia Militar afirma que o número roubos e furtos de motociclistas em Cachoeiro de Itapemirim é o menor dos últimos 5 anos e que o índice de crimes na cidade é bem abaixo da média estadual. Veja abaixo, na íntegra:
PM | Na íntegra
A Polícia Militar informa que, segundo os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (SESP), entre os meses de janeiro e agosto de 2023, foram registrados 83 roubos e furtos a motocicletas e motonetas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Comparado ao mesmo período dos anos anteriores, trata-se do menor número dos últimos 5 anos. De 2019 até agora, houve uma redução de 48,5% nesse tipo de crime. Em relação ao ano passado, a redução está na ordem de 37,2%. Das ocorrências registradas esse ano, apenas 26 delas se tratam de roubos, ou seja, os mencionados "assaltos" onde ocorre emprego de violência ou grave ameaça. Os outros 60 casos registrados são furtos.
O Estado do Espírito Santo apresenta neste ano um número de 62,2 furtos e roubos de motocicletas por 100 mil habitantes. Em oposição, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim apresenta um índice de 46,3 ocorrências por 100 mil habitantes. Esses dados revelam que a incidência desse tipo de delito na cidade, relacionada ao número de habitantes (apontado pelo Censo de 2022) está muito abaixo da média estadual.
Entendemos que a redução expressiva nesse caso específico, bem como em todos os furtos e roubos registrados no ano de 2023, reflete, não apenas o trabalho da Polícia Militar, mas de todo o sistema de Segurança Pública estadual, bem como de cada uma das instituições que o compõem. A PM está cotidianamente nas ruas para garantir a tranquilidade e a ordem pública. Contamos com o apoio de toda a comunidade para ampliarmos ainda mais esses resultados, garantindo um policiamento de qualidade para toda a população capixaba.