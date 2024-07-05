Cerca de mil moradores de Mimoso do Sul ainda aguardam cartão reconstrução

Imagens mostram cenário de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação - Max Wender / Casa Militar ES

Pelo menos mil moradores de Mimoso do Sul, que foi fortemente atingido pela enchente no mês de março , ainda aguardam pelo Cartão Reconstrução, segundo a Defesa Civil do município. O benefício do Governo do Estado no valor de R$ 3,5 mil foi liberado para os moradores das cidades em situação de emergência ou calamidade pública por conta da chuva.

Pelas ruas de Mimoso, muitas casas ainda estão sem móveis básicos, como sofá ou cama. Esta é a realidade da dona de casa Sandra Regina. Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, ela contou que tem guardado as roupas em sacolas.

“Se chegar, tem como comprar as coisas que perdemos, guarda as roupas que está tudo em sacolas, um sofazinho, que a gente tinha”, disse a dona de casa.

Marta Caldeira Roberto, perdeu tudo o que tinha com a enchente em Mimoso do Sul Crédito: Filipe Vargas

Benefício

Para receber o cartão reconstrução é preciso ser inscrito no Cadúnico, renda familiar de até três salários mínimos e ter os danos comprovados pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros ou Secretaria Municipal de Assistência Social.

Segundo a Secretaria de Estado, Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), o pagamento é feito por lotes mensais. Até o momento, três já foram feitos e o quarto, será neste mês de julho. Somente para Mimoso do Sul, 851 cartões já foram entregues, totalizando R$ 2.978.500,00.