Shopping estuda ampliar horário de atendimento na Capital

O Shopping Vitória completou 30 anos em junho, mas segue inovando e buscando novos projetos Crédito: Divulgação

Com cerca de um milhão de pessoas circulando mensalmente, o Shopping Vitória quer implementar novos projetos que proporcionem ainda mais conforto aos clientes. Aliando a tradição com a modernidade, o grupo investe em avanços há 30 anos e, agora, estuda como expandir o funcionamento para moradores e turistas da Capital capixaba.

Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, explica que uma das novidades esperada para os próximos anos é o funcionamento 24 horas por dia de estabelecimentos com fachadas abertas, como atualmente é o Camarada Camarão. Apesar do formato já ser conhecido no mall, nenhuma empresa segue ainda esse regime de trabalho.

“Estamos estudando e investindo em projetos que conectam o Shopping Vitória cada vez mais com as comunidades. Sendo por melhoria nos acessos de pedestres ou novas fachadas com conceito aberto, onde as operações poderão funcionar 24 horas. Além disso, vamos reformar toda a praça de alimentação para oferecer um espaço mais humanizado e moderno”, destaca.

Reconhecido por marcar a memória dos capixabas com tantas novidades, o grupo garantiu, mais uma vez, o primeiro lugar na categoria “Shopping” do Recall de Marcas A Gazeta.

Para o diretor, esse prêmio é um reconhecimento por todos os investimentos promovidos pela marca. Ele comemora a vitória e garante que a empresa está sempre se reciclando e acompanhando tendências do setor.

“O Shopping Vitória é reconhecido por oferecer produtos e serviços de alta qualidade aos seus clientes, desde as lojas e restaurantes até eventos que proporcionam lazer para as famílias que nos visitam de todo o Estado, como também turistas. Passear no Shopping Vitória é uma experiência única, reflexo da seleção cuidadosa de lojistas e parceiros, bem como na manutenção de um ambiente seguro e limpo”, pontua.

RECONHECIMENTOS

E essa é só uma das conquistas que o mall teve neste ano. Dos cinco cases inscritos no prêmio da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), conforme afirma Brotto, o Shopping Vitória é finalista em quatro categorias. A entidade reúne mais de 500 shoppings em todo o Brasil e a maioria participa da premiação.

A empresa também recebeu recentemente o selo “Great Place to Work” como melhor empresa para se trabalhar, além da certificação como o primeiro “Shopping Seguro” do país, concedido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

“Conseguimos nos destacar com trabalhos desenvolvidos em Eventos e Promoções; Expansão e Revitalização; Gestão de Pessoas e Tecnologias; e Campanhas Digitais. Todo este reconhecimento nos credencia a ser referência no setor, e isso nos deixa muito agradecidos”, frisa o diretor.

ANIVERSÁRIO

Pioneiro no mercado varejista, o Shopping Vitória completou 30 anos em 2023 e se consagra como um marco na história dos capixabas. Sem perder a essência ao longo das décadas, traz como principais objetivos potencializar o Espírito Santo, oferecer grande variedade de produtos e gerar renda. A empresa, hoje, soma 480 operações comerciais e garante cerca de cinco mil empregos diretos ou indiretos.

“Tenho muito orgulho de estar neste grupo e fazer parte desta história de sucesso. É um empreendimento sólido, de raiz capixaba, consolidado e com o propósito de trazer as melhores experiências e soluções para quem frequenta. Nesses 30 anos, criamos momentos únicos na vida de cada capixaba e continuamos trabalhando para nos mantermos na lembrança, na preferência e no coração dos capixabas”, sustenta Brotto.

PIONEIRISMO

O diretor-geral do mall ressalta que o melhor presente, pelas três décadas completadas no dia 28 de junho, é o reconhecimento do público.

"Fomos pioneiros no setor no Espírito Santo e protagonistas no desenvolvimento empresarial e comercial da Enseada do Suá. Construímos uma longa história de inovação e investimentos para proporcionar ampla variedade de serviços, entretenimento, comodidade e conforto para os clientes" Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória

A empresa, continua Brotto, está em constante movimento para que a experiência de quem escolhe o Shopping Vitória para se divertir, visitar e comprar seja única.

Para Raphael Brotto, o diferencial do mall é estar sempre se reinventando, investindo em modernização para oferecer as melhores opções ao público.

Ele aponta o mix amplo e variado que atende aos diversos segmentos da sociedade, com marcas de destaque locais, nacionais e internacionais em operação no empreendimento.

“Acabamos de fazer um investimento para abrir a fachada do