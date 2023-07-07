Rede de supermercados tem meta de expansão até 2025

Com a expansão dos negócios, o Extrabom estima um faturamento de R$ 3 bilhões anuais Crédito: Divulgação

Atender às demandas dos clientes e oferecer uma variedade de serviços são algumas das missões do Extrabom, que trabalha para expandir os negócios nos próximos anos. Em 2023, já está em andamento a aquisição da rede Super Faé, com duas unidades em Vila Velha, aumentando a atuação no município.

Fabrício Motta Coutinho, vice-presidente de Administração e Finanças do Extrabom, explica que a marca também pretende chegar em 2025 com 50 lojas — hoje são 43 — faturando mais de R$3 bilhões ao ano.

"A credibilidade do público nos permite seguir líder em nosso segmento no Espírito Santo, promovendo a expansão de nossa rede. Nós investimos constantemente no aprimoramento das nossas operações, com lojas modernas, sendo um facilitador do dia a dia do cliente, suprindo suas necessidades de consumo" Fabrício Motta Coutinho - Vice-presidente de Administração e Finanças do Extrabom

Complementando esse esforço, acrescenta Fabrício Coutinho, é adotada uma comunicação mercadológica assertiva, que evidencia os diferenciais da marca não só em consumo, como também em posicionamento de imagem com a adesão a projetos sociais relevantes para o Estado.

O vice-presidente cita alguns serviços que se destacam na rede, como, por exemplo, a experiência do self-checkout, que possibilita ao cliente selecionar e pagar suas compras (de até 15 itens) de forma totalmente independente. Além disso, houve o fortalecimento do e-commerce e também do drive-thru na unidade de Jardim Camburi, em Vitória, onde os clientes compram e retiram suas mercadorias sem sair do carro.

De acordo com Fabrício Coutinho, vale destacar ainda o lançamento do Extrabom Be Honest. Trata-se de um minimercado com estrutura autônoma de atendimento, desenvolvido para instalação em condomínios residenciais e comerciais da região.

“Eles representam uma nova forma de consumo, levando a marca para mais perto das pessoas e são equipados com produtos de conveniência, como bebidas, congelados, refrigerados, lanches rápidos (snacks), higiene pessoal, limpeza, picolés e sorvetes, destilados, entre outros”, pontua.

E foi diante de tantos investimentos em tecnologia e em novas maneiras de contemplar o cliente que o Extrabom garantiu o primeiro lugar na categoria “Supermercados” do Recall de Marcas A Gazeta.

“O reconhecimento do público é reflexo da nossa atenção às suas demandas, o atendimento de qualidade, a paixão em servir, além de variedade em produtos, serviços e economia”, analisa Fabrício Coutinho.

Ele ressalta que a empresa investe diariamente na qualificação dos colaboradores para que a rede de supermercados possa oferecer uma boa experiência de compras, incluindo o espaço físico, como também no ambiente on-line de compras, com suporte humanizado, alinhado à tecnologia.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO

A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Com o passar do tempo, a empresa foi crescendo com foco no trabalho, bom atendimento e no envolvimento familiar.

Hoje, a rede é uma das maiores empresas do setor supermercadista do país, possui o maior número de lojas no Espírito Santo e ocupa a 35ª posição no ranking de maiores supermercados do país, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), seguindo o Ranking da AC Nielsen. O Extrabom conta com 43 lojas e mais de 6,5 mil colaboradores.

Uma seleção variada de produtos pode ser conferida em unidades nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Vitória, Vila Velha e Viana, na Região Metropolitana, além de Colatina e São Mateus, no interior do Estado.