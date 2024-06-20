Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento "Produtos Pet"

Produtos Pet é um dos segmentos do Recall Crédito: Shutterstock

Os pet centers oferecem produtos, serviços e orientações necessários para garantir o bem-estar e a nutrição dos animais de estimação. Escolher um lugar de confiança é essencial para adquirir produtos de qualidade.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Petz A Petz trabalha para que os tutores e seus pets tenham a melhor experiência nas lojas, seja através dos serviços de estética e veterinária, seja pela variedade de produtos espalhados nos mais diversos mundos: cães, gatos, peixes, aves, roedores, répteis.