Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento "Produtos Pet"

Os pet centers oferecem produtos, serviços e orientações necessários para garantir o bem-estar e a nutrição dos animais de estimação. Escolher um lugar de confiança é essencial para adquirir produtos de qualidade.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
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1º lugar - Petz
A Petz trabalha para que os tutores e seus pets tenham a melhor experiência nas lojas, seja através dos serviços de estética e veterinária, seja pela variedade de produtos espalhados nos mais diversos mundos: cães, gatos, peixes, aves, roedores, répteis.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.