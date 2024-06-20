Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento “Plano de Saúde"

Planos de Saúde mais lembrados estão no Recall de Marcas Crédito: Shutterstock

Planos de saúde são uma alternativa para quem precisa de atendimento saúde ter acesso a profissionais credenciados, sem pagar procedimentos particulares ou aguardar o agendamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os critérios avaliados por quem contrata esse serviço estão custo-benefício, rede credenciada e oferta de benefícios diferenciados.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Unimed A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. O sistema é composto por 342 cooperativas médicas, que prestam assistência para 17,5 milhões de clientes em todo o país. No Espírito Santo, é representado pelas operadoras Unimed Vitória, Unimed Sul Capixaba, Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba e pela Prestadora Unimed Piraqueaçu. 02 2º lugar - Samp A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes. Hoje, faz parte da Athena Saúde, uma das maiores empresas de saúde suplementar no País, possui mais de 267 mil beneficiários e conta com unidades próprias exclusivas para atendimento nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. Recentemente, fez uma fusão com a São Bernardo Saúde. 03 3º lugar - Medsênior O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável. Hoje, além do Espírito Santo, onde tem unidades próprias, atua também em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.