Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento “Ótica"

Óticas são estabelecimentos que precisam estar sempre antenados às tendências e às novas tecnologias, para garantir o melhor serviço ao consumidor, seja na compra de óculos de sol, seja na confecção de óculos de grau.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Diniz
Fundada em 1992, por Arione Diniz, no centro histórico de São Luís (MA), as Óticas Diniz fazem parte de uma das maiores redes de varejo ótico do país, com mais de 1.000 unidades. Com uma variedade de produtos, a empresa alia moda, qualidade e alta tecnologia para proporcionar as melhores opções em lentes e armações.
02
2º lugar - Paris
A história das Óticas Paris começou em 1979, quando foi aberta a primeira loja no Centro de Vitória. De lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje, o laboratório da empresa é um dos mais modernos do Estado, com técnicos capacitados para operar as máquinas com precisão e segurança, garantindo um tratamento de alta qualidade para cada lente.
03
3º lugar - Do Povo
Fundada em 1977, em Copacabana, no Rio de Janeiro, as Óticas do Povo iniciaram suas atividades focada no atendimento ao público de renda mais baixa, sempre com o objetivo de proporcionar ao cliente bom atendimento, qualidade e preço baixo. Já na segunda metade dos anos 1990, a rede passou por um processo de reposicionamento, inaugurando lojas nos principais shoppings da Região Sudeste e vendendo produtos de marcas mais conceituadas e atendendo todas as classes.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.