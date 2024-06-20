Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento “Cartão de Desconto"

Cartões de desconto trazem benefícios diferenciados para os usuários Crédito: Shutterstock

Cartões de desconto foram criados como uma alternativa aos planos de saúde, tornando-se uma opção para garantir acesso a serviços como consultas e exames, a preços mais acessíveis. Hoje, oferecem também outros benefícios, como desconto em compras e atividades de lazer e educação.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Cartão de Todos A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001. Hoje, é a principal empresa do Grupo Cartão de Todos Internacional, que agrega 6 empresas de diferentes setores: Cartão de Todos, AmorSaúde, MaisTodos, Todos Empreendimentos, Refuturiza e Alô Todos. 02 2º lugar - Nubank O Nubank nasceu, em 2013, como uma empresa de tecnologia para serviços financeiros, tornando-se o precursor dos bancos sem agência física. Hoje, o Nu é a maior plataforma de banco digital do mundo fora da Ásia, atendendo a mais de 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. 03 3º lugar - Mastercard Visa é uma empresa multinacional americana de serviços financeiros, fundada em 1958. Está estabelecida em Foster City, Califórnia, Estados Unidos. A Visa foi fundada em 1958 pelo Bank of America como o programa de cartão de crédito BankAmericard. Mastercard Inc., originalmente Interbank e depois Master Charge, é uma empresa multinacional norte-americana de serviços financeiros, fundada em 1966. Sua sede fica em Purchase, Nova Iorque