Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento "Atacarejo"

Atacarejo permite comprar produtos em maior quantidade, no atacado ou no varejo Crédito: Shutterstock

Para quem deseja comprar produtos em maior quantidade a preços mais baixos, contribuindo para a economia familiar, uma alternativa são os atacarejos, que comercializam os itens tanto no atacado quanto no varejo, para pessoas físicas e jurídicas.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Atacadão O Atacadão é uma das maiores empresas do país e a essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente. 02 2º lugar - Supermercado BH Os Supermercados BH foram fundados por Pedro Lourenço de Oliveira, em maio de 1996. Hoje, é a quinta maior rede do Brasil, com mais de 300 lojas próprias. Está presente em 85 municípios em Minas Gerais e em 10 cidades no Espírito Santo. 03 3º lugar - Atacado Vem O Sempre Tem é um superatacado do Grupo Carone e tem várias lojas espalhadas no Espírito Santo. O Atacado Vem chegou no mercado capixaba para oferecer aos consumidores preço baixo em suas compras, sejam elas no atacado, sejam no varejo. A marca pertence ao Grupo Coutinho, que há mais de 40 anos opera no setor varejista no Espírito Santo.