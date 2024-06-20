Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento "Atacarejo"

Para quem deseja comprar produtos em maior quantidade a preços mais baixos, contribuindo para a economia familiar, uma alternativa são os atacarejos, que comercializam os itens tanto no atacado quanto no varejo, para pessoas físicas e jurídicas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Atacadão
O Atacadão é uma das maiores empresas do país e a essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.
02
2º lugar - Supermercado BH
Os Supermercados BH foram fundados por Pedro Lourenço de Oliveira, em maio de 1996. Hoje, é a quinta maior rede do Brasil, com mais de 300 lojas próprias. Está presente em 85 municípios em Minas Gerais e em 10 cidades no Espírito Santo.
03
3º lugar - Atacado Vem
O Sempre Tem é um superatacado do Grupo Carone e tem várias lojas espalhadas no Espírito Santo.
O Atacado Vem chegou no mercado capixaba para oferecer aos consumidores preço baixo em suas compras, sejam elas no atacado, sejam no varejo. A marca pertence ao Grupo Coutinho, que há mais de 40 anos opera no setor varejista no Espírito Santo.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.