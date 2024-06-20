Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento "Atacarejo"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:32

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:32

Atacarejo permite comprar produtos em maior quantidade, no atacado, ou no varejo
Atacarejo permite comprar produtos em maior quantidade, no atacado ou no varejo Crédito: Shutterstock
Para quem deseja comprar produtos em maior quantidade a preços mais baixos, contribuindo para a economia familiar, uma alternativa são os atacarejos, que comercializam os itens tanto no atacado quanto no varejo, para pessoas físicas e jurídicas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Atacadão

O Atacadão é uma das maiores empresas do país e a essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.

02

2º lugar - Supermercado BH

Os Supermercados BH foram fundados por Pedro Lourenço de Oliveira, em maio de 1996. Hoje, é a quinta maior rede do Brasil, com mais de 300 lojas próprias. Está presente em 85 municípios em Minas Gerais e em 10 cidades no Espírito Santo.

03

3º lugar - Atacado Vem

O Sempre Tem é um superatacado do Grupo Carone e tem várias lojas espalhadas no Espírito Santo.
O Atacado Vem chegou no mercado capixaba para oferecer aos consumidores preço baixo em suas compras, sejam elas no atacado, sejam no varejo. A marca pertence ao Grupo Coutinho, que há mais de 40 anos opera no setor varejista no Espírito Santo.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

Veja Também

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras em todos os segmentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

supermercados Recall de Marcas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados