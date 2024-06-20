Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Seguro"

Seguro de carro é uma das modalidades mais utilizadas no segmento Crédito: Freepik

Seguro é aquele serviço que a gente contrata sem querer utilizar, não é mesmo? Mas, além da proteção de bens de alto valor em caso de sinistro, como veículos e imóveis, as seguradoras, muitas vezes, também oferecem outros benefícios, como assistência 24 horas que pode ser uma "mão na roda" na hora do aperto. Para isso, é preciso buscar uma empresa de confiança e ficar bem atento ao contrato.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Porto Seguro A Porto Seguro iniciou suas atividades no ano de 1945. É reconhecida como uma das maiores seguradoras no país, devido à atuação nos segmentos de seguro auto e seguro de residência 02 2º lugar - Banestes O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937 e é controlado pelo Estado, presente nos 78 municípios capixabas. Além de transações bancárias, a instituição também oferece planos de seguro.