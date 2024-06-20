Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Seguro"

Seguro é aquele serviço que a gente contrata sem querer utilizar, não é mesmo? Mas, além da proteção de bens de alto valor em caso de sinistro, como veículos e imóveis, as seguradoras, muitas vezes, também oferecem outros benefícios, como assistência 24 horas que pode ser uma "mão na roda" na hora do aperto. Para isso, é preciso buscar uma empresa de confiança e ficar bem atento ao contrato.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Porto Seguro
A Porto Seguro iniciou suas atividades no ano de 1945. É reconhecida como uma das maiores seguradoras no país, devido à atuação nos segmentos de seguro auto e seguro de residência
02
2º lugar - Banestes
O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937 e é controlado pelo Estado, presente nos 78 municípios capixabas. Além de transações bancárias, a instituição também oferece planos de seguro.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.