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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Padaria"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:14

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:14

Padarias tradicionais estão no Recall de Marcas A Gazeta
Padarias tradicionais estão no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Freepik
As padarias já deixaram de ser apenas aquele local onde se vai de manhã para comprar o pão quentinho. Muitos desses estabelecimentos ampliaram a oferta de produtos e se tornaram pontos de encontro para quem deseja tomar um belo café da manhã ou da tarde, fazer aquele lanche saboroso ou até mesmo uma refeição mais reforçada.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Monza

A Monza nasceu em 1983, quando a primeira padaria do grupo foi adquirida em Vitória. De lá para cá, a marca cresceu cada vez mais e tem unidades espalhadas pelo ES.

02

2º lugar - Monte Líbano

A Padaria Monte Líbano iniciou as atividades em 1964, em Vitória, e desde então faz parte do cotidiano dos capixabas. A tradição familiar e a qualidade dos produtos fabricados pelo estabelecimento são suas principais marcas.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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