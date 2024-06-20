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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Loja de Perfume"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 01:02

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 01:02

Lojas de perfumes estão no Recall de Marcas
Lojas de perfumes estão no Recall de Marcas Crédito: Freepik
Eles fazem parte da marca pessoal de cada um e são escolhidos após a análise de diferentes fatores, como fragrância, fixação e o conjunto de sensações que despertam. Muita gente não abre mão de um bom perfume no dia a dia, e as marcas mais presentes conquistam a memória  e o coração dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - O Boticário

Em 1977, o farmacêutico Miguel Krigsner se instalou em uma portinha, numa rua secundária de Curitiba, cidade do Sul do Brasil. Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário. Começou com a criação de um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um xampu e um banho de algas marinhas. Depois, veio a primeira linha de perfumes e a empresa não parou mais de crescer, sendo referência na área.

02

2º lugar - Natura

A Natura foi fundada em 1969, quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena fábrica em São Paulo. Em Natura & Co concluiu a aquisição da Avon, criando o quarto maior grupo do mundo do segmento de beleza. Começou com a venda direta, por consultoras de beleza, mas hoje tem também lojas em grandes shoppings.

03

3º lugar - Avon

Avon Cosméticos ou simplesmente Avon, é uma empresa de cosméticos norte-americana. Sua história teve início em 1886 quando David McConnell iniciou a Califórnia Perfume Company, em Manhattan, Nova York. Muito conhecida pela venda direta, com as famosas revistas de produtos, comercializados por consultoras de beleza.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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