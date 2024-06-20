Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Home Center"

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1º lugar - Leroy Merlin

Americanas é uma holding brasileira que atua principalmente no segmento de varejo. Fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro, pelo austríaco Max Landesmann e pelos norte-americanos John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Borger. Hoje, tem lojas em todo o país, além de atuar fortemente no e-commerce.

A Dalla Home Center é uma empresa familiar 100% capixaba. Originária de Colatina, no Norte do Estado, afirma ter o maior mix e estoque de produtos no ES, com itens de cozinha, utilidades domésticas e objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação. Tem lojas situadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus, além de um Centro de Distribuição também localizado no município da Serra.

Shoppings são centros de compras onde é possível encontrar um mix variado de lojas, inclusive de home center.

Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.