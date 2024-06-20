Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Frango"

Marcas de frango mais lembradas pelos consumidores estão no Recall de A Gazeta Crédito: Freepik

Do filé grelhado do dia a dia, ao frango inteiro assado de domingo, passando pelo franguinho frito do lanche em família. Ele é um alimento constante nas refeições dos brasileiros. E uma das proteínas mais consumidas pelos brasileiros, o frango tem marcas que estão na memória de quem vai ao supermercado.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Kifrango Sob um rigoroso controle de qualidade, a Kifrango oferece carnes macias e suculentas com sabor e temperos especiais. A marca é da empresa Proteinorte Alimentos S/A, uma das maiores indústrias de alimentos de origem avícola do Estado. Fundada em 1976, conta com um moderno e eficiente parque industrial, em Linhares. 02 2º lugar - Uniaves A empresa teve início no ano de 1944 e oferece mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo. Com padrão internacional, a Uniaves é uma empresa 100% capixaba, localizada em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Os produtos são comercializados no Brasil e no exterior.