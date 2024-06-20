Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Cerveja"

Cerveja é um dos segmentos analisados na pesquisa Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Freepik

Paixão nacional, a cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais populares no Brasil. Produzida a partir do processo de fermentação de cereais, com destaque para a cevada, é encontrada com diferentes sabores e preços, das mais industrializadas às artesanais, nacionais ou importadas.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Brahma Criada em 1888, a cerveja pilsen da família Brahma tem um processo de fabricação mais lento e, com isso, a cerveja tem mais tempo para ganhar corpo e produzir um sabor marcante. 02 2º lugar - Heineken De origem holandesa, a Heineken é uma cerveja classificada como premium puro malte. Por acreditar que a pureza é sinal de qualidade autêntica, a empresa elabora a bebida apenas com ingredientes de origem 100% naturais e sem adição de conservantes, permanecendo por 35 dias no processo de maturação e fermentação. 03 3º lugar - Skol A Skol é conhecida pelo slogan “A cerveja que desce redondo”. É uma bebida leve e refrescante, e conta com um processo rígido de qualidade com mais de 400 etapas entre testes e degustações.