Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Arroz"

Alimento que faz parte do cotidiano da maioria das brasileiros, o arroz pode ser consumido com diferentes combinações, das mais simples às mais sofisticadas. São várias as opções nas prateleiras, para atender a todos os gostos e bolsos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Sepé
O arroz Sepé é da Cooperativa Tritícola Sepeense - Cotrisel. A instituição nasceu da dificuldade de comercialização que os agricultores enfrentavam na década de 1950, na região central do Rio Grande do Sul. Um pequeno grupo se reuniu buscando uma nova forma de vender seus produtos. De lá para cá, a cooperativa foi se adaptando aos ciclos vividos na região, tendo como primeiro produto o trigo. Atualmente, o carro-chefe da empresa é o arroz irrigado.
02
2º lugar - Rampinelli
O arroz Tio João pertence ao grupo Josapar, uma das maiores empresas de produtos alimentícios do país, com origem no Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a marca está disponível em pontos de venda por todo o Brasil, além de exportar seus produtos para o mercado internacional.
O arroz Calafate é um dos mais admirados pelos capixabas e pode ser encontrado com facilidade nos principais supermercados do Espírito Santo.
A Rampinelli é uma empresa familiar fundada em 1986. Sua matriz está localizada em Forquilhinha (SC) e possui filiais em: Triunfo (RS), Eldorado do Sul (RS), Caruaru (PE) e Fortaleza (CE). Com atuação no mercado nacional e internacional, produz arroz Premium, branco, parboilizado, integral, oriental, arbório e carnaroli. Além disso, fabrica farinha de arroz e biscoitos de arroz.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.