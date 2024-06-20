Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Arroz"

01

1º lugar - Sepé

O arroz Sepé é da Cooperativa Tritícola Sepeense - Cotrisel. A instituição nasceu da dificuldade de comercialização que os agricultores enfrentavam na década de 1950, na região central do Rio Grande do Sul. Um pequeno grupo se reuniu buscando uma nova forma de vender seus produtos. De lá para cá, a cooperativa foi se adaptando aos ciclos vividos na região, tendo como primeiro produto o trigo. Atualmente, o carro-chefe da empresa é o arroz irrigado.

02

2º lugar - Rampinelli

O arroz Tio João pertence ao grupo Josapar, uma das maiores empresas de produtos alimentícios do país, com origem no Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a marca está disponível em pontos de venda por todo o Brasil, além de exportar seus produtos para o mercado internacional.

O arroz Calafate é um dos mais admirados pelos capixabas e pode ser encontrado com facilidade nos principais supermercados do Espírito Santo.