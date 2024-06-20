Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Água Mineral"

Entre os segmentos analisados no Recall de Marcas A Gazeta 2024 está o de Água Mineral Crédito: Freepik

A água mineral é um produto que faz parte do dia a dia das famílias. Seja em casa, seja em outros ambientes, é importante avaliar a qualidade desse produto antes de consumi-lo.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos.

Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Pedra Azul Fundada em 1988, está localizada em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado. Nascendo a uma altitude de mil metros acima do nível do mar, a água Pedra Azul é composta por elementos naturais e minerais em equilíbrio, o que a torna muito agradável e leve. 02 2º lugar - Campinho No mercado desde 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca é do grupo Coroa e conta com as versões natural e gasosa. 03 3º lugar - Ingá Fundada em 1973, a empresa está localizada na Serra da Conquista, em Brumadinho (MG). A comercialização abrange todo o estado mineiro, além dos estados vizinhos e também a exportação.