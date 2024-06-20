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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Sal"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:18

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:18

Sal é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta
Sal é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Freepik
Tempero essencial no dia a dia, o sal na medida certa faz toda a diferença no preparo dos alimentos. E os consumidores estão atentos às marcas disponíveis na hora de escolher o produto na prateleira.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Globo

Localizada no município de Vila Velha, a Brasisal Alimentos é especializada na industrialização e comercialização de produtos alimentícios, em especial do setor salineiro. A empresa é detentora da marca Sal Globo Refinado.

02

2º lugar - Cisne

Em 1949, instalou-se nas Salinas de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, a Refinaria Nacional de Sal S.A. Com o objetivo de produzir sal refinado a partir da salmoura proveniente das Salinas Ponta do Costa, a empresa adquiriu equipamentos e, em 1951, iniciou-se a produção do Sal Cisne.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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