Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Sal"

Sal é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Freepik

Tempero essencial no dia a dia, o sal na medida certa faz toda a diferença no preparo dos alimentos. E os consumidores estão atentos às marcas disponíveis na hora de escolher o produto na prateleira.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Globo Localizada no município de Vila Velha, a Brasisal Alimentos é especializada na industrialização e comercialização de produtos alimentícios, em especial do setor salineiro. A empresa é detentora da marca Sal Globo Refinado. 02 2º lugar - Cisne Em 1949, instalou-se nas Salinas de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, a Refinaria Nacional de Sal S.A. Com o objetivo de produzir sal refinado a partir da salmoura proveniente das Salinas Ponta do Costa, a empresa adquiriu equipamentos e, em 1951, iniciou-se a produção do Sal Cisne.