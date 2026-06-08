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Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Água Mineral"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 00:01

Publicado em 

08 jun 2026 às 00:01
Marcas de água mineral estão no Recall 2026
Marcas de água mineral estão no Recall 2026 congerdesign/ pixabay

Seja para acompanhar as refeições, seja para praticar atividades físicas, seja para manter a hidratação ao longo do dia, a água mineral está presente na rotina das pessoas. E, na hora da escolha, consumidores costumam buscar marcas associadas à qualidade, leveza e confiança.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Empate

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento "Água Mineral" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Pedra Azul

Fundada em 1988, está localizada em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado. Nascendo a uma altitude de mil metros acima do nível do mar, a água Pedra Azul é composta por elementos naturais e minerais em equilíbrio, o que a torna muito agradável e leve. 

2

2º lugar - Campinho

No mercado desde 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca é do grupo Coroa e conta com as versões natural e gasosa. 

3

3º lugar - Ingá

Fundada em 1973, a empresa está localizada na Serra da Conquista, em Brumadinho (MG). A comercialização abrange todo o Estado mineiro, além dos Estados vizinhos e também a exportação. 

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