Recall de Marcas 2024: vejas campeãs no segmento "Loja de Eletrodomésticos"

Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje, é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.

A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".

A história da Móveis Simonetti começa nos anos 70, quando o empresário Dilmar Antônio Simonetti, proprietário da rede de lojas Móveis Simonetti, instalou-se com sua família em Pinheiros, e em alguns anos montou um negócio próprio no ramo da fabricação de móveis de madeira. Em 1988, a marca surgiu como uma pequena serraria. Em 1989, a primeira loja abriu suas portas para comercializar móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a empresa começou a diversificar e passou a vender também eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira. Hoje, a marca atua em quase todo o Espírito Santo, além de possuir diversas lojas em cidades do Sul da Bahia e Noroeste de Minas Gerais.