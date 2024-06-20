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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: vejas campeãs no segmento "Loja de Eletrodomésticos"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:29

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:29

Loja de Eletrodomésticos é uma das categorias avaliadas no Recall de Marcas
Loja de Eletrodomésticos é uma das categorias avaliadas no Recall de Marcas Crédito: Shutterstock
Cada vez mais práticos e conectados, eletrodomésticos trazem uma série de funções para facilitar o dia a dia. E as lojas especializadas, que oferecem uma diversidade de produtos modernos para atender a essa demanda, estão na memória e no coração dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Sipolatti

Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje, é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.
A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".

03

3º lugar - Móveis Simonetti

A história da Móveis Simonetti começa nos anos 70, quando o empresário Dilmar Antônio Simonetti, proprietário da rede de lojas Móveis Simonetti, instalou-se com sua família em Pinheiros, e em alguns anos montou um negócio próprio no ramo da fabricação de móveis de madeira. Em 1988, a marca surgiu como uma pequena serraria. Em 1989, a primeira loja abriu suas portas para comercializar móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a empresa começou a diversificar e passou a vender também eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira. Hoje, a marca atua em quase todo o Espírito Santo, além de possuir diversas lojas em cidades do Sul da Bahia e Noroeste de Minas Gerais.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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