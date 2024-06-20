Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Loja de Móveis Planejados"

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1º lugar - Danúbio

A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.

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2º lugar - Móveis Simonetti

Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje, é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.

A Móveis Rimo começou suas atividades em 1989, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O parque fabril é composto por máquinas alemãs e italianas de última geração, que garantem qualidade, modernidade e tecnologia nas produções.

A Móveis Conquista sempre utilizou madeira de procedência correta há mais de 30 anos, desde que começou sua atividade no Estado. Sua produção de móveis foi iniciada utilizando-se a madeira Macanaíba, passando pelo Mogno, a Peroba e posteriormente o Marfim – esta sendo a última madeira nativa utilizada. Desde o ano de 2003, a madeira utilizada na fabricação dos produtos é totalmente reflorestada, como o Lyptus e o Pinus.