Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Loja de Móveis Planejados"

Os móveis planejados se adequam às necessidades do cliente, seja em imóveis mais compactos, seja nos mais amplos, tornando o dia mais prático e organizado, e ainda dando um toque de estilo aos ambientes. Lojas especializadas no segmento conquistam cada vez mais espaço e estão na memória dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Danúbio
A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.
02
2º lugar - Móveis Simonetti
Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje, é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.
A Móveis Rimo começou suas atividades em 1989, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O parque fabril é composto por máquinas alemãs e italianas de última geração, que garantem qualidade, modernidade e tecnologia nas produções.
A Móveis Conquista sempre utilizou madeira de procedência correta há mais de 30 anos, desde que começou sua atividade no Estado. Sua produção de móveis foi iniciada utilizando-se a madeira Macanaíba, passando pelo Mogno, a Peroba e posteriormente o Marfim – esta sendo a última madeira nativa utilizada. Desde o ano de 2003, a madeira utilizada na fabricação dos produtos é totalmente reflorestada, como o Lyptus e o Pinus.
A história da Móveis Simonetti começa nos anos 70, quando o empresário Dilmar Antônio Simonetti, proprietário da rede de lojas Móveis Simonetti, instalou-se com sua família em Pinheiros, e em alguns anos montou um negócio próprio no ramo da fabricação de móveis de madeira. Em 1988, a marca surgiu como uma pequena serraria. Em 1989, a primeira loja abriu suas portas para comercializar móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a empresa começou a diversificar e passou a vender também eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira. Hoje, a marca atua em quase todo o Espírito Santo, além de possuir diversas lojas em cidades do Sul da Bahia e Noroeste de Minas Gerais.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.