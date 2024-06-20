Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Loja de Móveis"

Lojas de móveis estão na memória dos consumidores Crédito: Shutterstock

No quarto, na sala, na cozinha... Os móveis são essenciais na decoração da casa, e escolha certa, considerando qualidade, estilo e funcionalidade, pode fazer toda a diferença nos ambientes. O Espírito Santo tem lojas tradicionais nesse setor, que estão na memória dos consumidores.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Móveis Simonetti A Móveis Simonetti surgiu em 1988, em Pinheiros, como uma pequena serraria. Em novembro do ano seguinte, a empresa abriu sua primeira loja para comercializar os móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a Móveis Simonetti começou a diversificar e passou a revender eletrodomésticos, eletroeletrônicos e também os móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira. 02 2º lugar - Sipolatti A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti em 1960, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti". 03 3º lugar - Danúbio A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.