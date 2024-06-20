Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Loja de Móveis"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:33

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:33

Lojas de móveis estão na memória dos consumidores
Lojas de móveis estão na memória dos consumidores Crédito: Shutterstock
No quarto, na sala, na cozinha... Os móveis são essenciais na decoração da casa, e escolha certa, considerando qualidade, estilo e funcionalidade, pode fazer toda a diferença nos ambientes. O Espírito Santo tem lojas tradicionais nesse setor,  que estão na memória dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Móveis Simonetti

A Móveis Simonetti surgiu em 1988, em Pinheiros, como uma pequena serraria. Em novembro do ano seguinte, a empresa abriu sua primeira loja para comercializar os móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a Móveis Simonetti começou a diversificar e passou a revender eletrodomésticos, eletroeletrônicos e também os móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira.

02

2º lugar - Sipolatti

A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti em 1960, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".

03

3º lugar - Danúbio

A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

Veja Também

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras em todos os segmentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados