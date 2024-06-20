Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Locadora de Veículos"

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1º lugar - Localiza Hertz

A Localiza, uma das maiores locadoras de veículos e gestora de frotas do país, assumiu as operações da americana Hertz no Brasil. A marca foi mencionada na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta como a mais lembrada.

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2º lugar - Honda

Desde 2006 no mercado, a Movida Aluguel de Carros dispõe de lojas nas principais cidades e aeroportos do país. Adquirida em 2013 pelo Grupo JSL, hoje faz parte da empresa Movida Participações, criada em 2015 para administrar as operações de Aluguel de Carros, Venda de Seminovos e de Gestão de Terceirização de Frotas de veículos leves.

As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.

A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e está entre os maiores fabricantes mundiais de automóveis.