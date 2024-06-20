Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Locadora de Veículos"

O setor de locação de veículos vem se reinventando, ao longo dos anos, e hoje, além da comodidade para quem deseja se locomover, também oferecem serviços diferenciados para motoristas de aplicativos, ampliando a frota e a quantidade de clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Localiza Hertz
A Localiza, uma das maiores locadoras de veículos e gestora de frotas do país, assumiu as operações da americana Hertz no Brasil. A marca foi mencionada na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta como a mais lembrada.
02
2º lugar - Honda
Desde 2006 no mercado, a Movida Aluguel de Carros dispõe de lojas nas principais cidades e aeroportos do país. Adquirida em 2013 pelo Grupo JSL, hoje faz parte da empresa Movida Participações, criada em 2015 para administrar as operações de Aluguel de Carros, Venda de Seminovos e de Gestão de Terceirização de Frotas de veículos leves.
As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.
A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e está entre os maiores fabricantes mundiais de automóveis.
A Honda foi criada por Soichiro Honda. De acordo com o site da montadora, a Honda acredita que o sonho é a força criativa, capaz de produzir ideias inovadoras. A companhia procura, por meio de seus produtos e serviços, proporcionar experiências diferenciadas e seguras às pessoas. Também acredita que apoiar colaboradores e comunidades na realização de seus desejos é uma forma de construir um futuro melhor.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.