Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Farmácia/Drogaria"

Farmácias tradicionais estão no Recall de Marcas Crédito: Shutterstock

Redes de farmácia vêm ampliando sua presença nos bairros nos últimos anos, e o resultado desses investimentos se reflete na memória do consumidor, já que três redes estão entre as mais lembradas pelos clientes. O setor tem se reiventado a cada dia, com programas de desconto e vendas por aplicativo. Além disso, oferecem e uma ampla gama de produtos que vão além dos medicamentos, passando pelos itens de cuidados com a pele, de higiene pessoal e beleza.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Drogasil A Drogasil surgiu em São Paulo, em 1935. O primeiro passo para a criação da empresa foi a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares daquele Estado: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Já em 1937, o negócio adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo. Desde então, não parou de crescer e tem unidades em vários municípios capixabas. 02 2º lugar - Farmes A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. Hoje, tem mais de 140 farmácias espalhadas de Norte a Sul do Estado. 03 3º lugar - Santa Lúcia A farmácia Santa Lúcia nasceu em 1976, em um bairro homônimo localizado na Capital capixaba. A drogaria foi a primeira no Espírito Santo a oferecer entrega em domicílio, venda de genéricos, implantação do programa Farmácia Popular e vendas pela internet. A empresa também adota postura de responsabilidade social, investindo em ações de caráter cultural, educativo e social.