Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Farmácia/Drogaria"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 01:08

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 01:08

Farmácias tradicionais estão no Recall de Marcas
Farmácias tradicionais estão no Recall de Marcas Crédito: Shutterstock
Redes de farmácia vêm ampliando sua presença nos bairros nos últimos anos, e o resultado desses investimentos se reflete na memória do consumidor, já que três redes estão entre as mais lembradas pelos clientes. O setor tem se reiventado a cada dia, com programas de desconto e vendas por aplicativo. Além disso, oferecem e uma ampla gama de produtos que vão além dos medicamentos, passando pelos  itens de cuidados com a pele, de higiene pessoal e beleza.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Drogasil

A Drogasil surgiu em São Paulo, em 1935. O primeiro passo para a criação da empresa foi a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares daquele Estado: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Já em 1937, o negócio adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo. Desde então, não parou de crescer e tem unidades em vários municípios capixabas.

02

2º lugar - Farmes

A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. Hoje, tem mais de 140 farmácias espalhadas de Norte a Sul do Estado.

03

3º lugar - Santa Lúcia

A farmácia Santa Lúcia nasceu em 1976, em um bairro homônimo localizado na Capital capixaba. A drogaria foi a primeira no Espírito Santo a oferecer entrega em domicílio, venda de genéricos, implantação do programa Farmácia Popular e vendas pela internet. A empresa também adota postura de responsabilidade social, investindo em ações de caráter cultural, educativo e social.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

Veja Também

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras em todos os segmentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Farmácias Recall de Marcas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados