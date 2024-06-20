Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Concessionária de Caminhões"

De acordo com o site da montadora, quando, em 1886, Gottlieb Daimler e Carl Benz apresentaram ao mundo os primeiros veículos movidos por motores de combustão interna, o mundo assistiu uma autêntica revolução na história dos transportes. As ferrovias, já com cerca de meio século de existência, dominavam a cena do transporte de carga a médias e longas distâncias. Para as distribuições no varejo, a partir das estações, recorria-se aos veículos de tração animal. Uma estrutura já consolidada aos padrões e necessidades da época. Onde todos viam uma estagnação, eles viram uma oportunidade. Nasceu então, o transporte de carga e o caminhão da Mercedes-Benz.