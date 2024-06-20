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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Concessionária de Caminhões"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:20

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:20

Consumidores apontam as marcas mais lembradas no segmento Concessionária de Caminhões
Consumidores apontam as marcas mais lembradas no segmento Concessionária de Caminhões Crédito: Shutterstock
Os caminhões transportam cargas de todo o tipo pelas estradas do país, desempenhando um papel de grande relevância na logística nacional, para o escoamento e a distribuição de praticamente tudo o que é produzido.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Mercedes-Benz

De acordo com o site da montadora, quando, em 1886, Gottlieb Daimler e Carl Benz apresentaram ao mundo os primeiros veículos movidos por motores de combustão interna, o mundo assistiu uma autêntica revolução na história dos transportes. As ferrovias, já com cerca de meio século de existência, dominavam a cena do transporte de carga a médias e longas distâncias. Para as distribuições no varejo, a partir das estações, recorria-se aos veículos de tração animal. Uma estrutura já consolidada aos padrões e necessidades da época. Onde todos viam uma estagnação, eles viram uma oportunidade. Nasceu então, o transporte de carga e o caminhão da Mercedes-Benz.

02

2º lugar - Volvo

O Grupo Volvo é um dos maiores fabricantes mundiais de caminhões, ônibus, equipamentos de construção, motores marítimos e industriais. Com sede em Gotemburgo, Suécia, tem fábricas em 18 países e atua em 190 mercados. No Brasil, a Volvo tem sede em Curitiba (PR), onde produz caminhões, ônibus e motores. 
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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